Történelmi lehetőség hullott Ukrajna ölébe, Kijev mégis elszalasztotta a lehetőséget

December végén egy hatalmas méretű vihar csapott le a Fekete-tengerre, amely legszembeötlőbb következménye a Volgoneft-212 hajó megfeneklése volt. Az orosz hatóságoknak a környezetszennyezéssel is meg kellett küzdeniük, hiszen a szállítóhajóból 4300 tonna fűtőolaj ömlött a tengerbe.

Az orosz haditengerészetnek is okozott kellemetlenségeket az időjárás, hiszen a kercsi híd tengeri védelméért felelős rendszert is szétszórta a vihar. Az alábbi idősoros műholdfelvételen látszik, megnyílt az út az ukrán csapásmérés előtt.

Heres a look at Russias latest efforts to construct defenses around the Crimean bridge to defend against Ukraine's naval drones in the Kerch strait.Russia has worked to restore and expand these defenses after they were damaged by recent storms. pic.twitter.com/YWe9qQlkbI