Ukrajna negyedik elnöke, a 2010-től egészen a 2014-es távozásáig hivatalában lévő Viktor Janukovics volt korábban a tulajdonosa annak a veteránautó-gyűjteménynek, amely egy hajnali bombatámadás során szinte teljesen megsemmisült. A hajnali támadások során Ukrajna több területét is megtámadták, ennek következtében érte el egy Sahed-drón Kijev külvárosát is, ahol a lezuhanó eszköz egy autómúzeumba csapódott. Mikola Kalasnyik, a regionális katonai közigazgatás vezetője beszámolója szerint a 600 négyzetméteren tomboló tűzben összesen 9 autó semmisült meg teljesen, valamint 27 megsérült.

At night, Russia attacked Ukraine again with drones, destroying a vintage car museum in region.Nine cars were destroyed and 27 damaged in the hangar. The SES extinguished the fire on an area of 600 m2. The effects of the attack were also recorded in three other districts #Kyiv