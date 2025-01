Ébresztőt fújt Donald Trump: az Egyesült Államoknak fel kell vennie a kesztyűt

Donald Trump szerint az elmúlt napokban jelentős visszhangot kapott, kínai fejlesztésű DeepSeek R1 AI-modellnek "ébresztőt" jelent az amerikai technológiai vállalatok számára. Az amerikai elnök kiemelte, hogy az Egyesült Államoknak meg kell őriznie a dominanciáját a mesterséges intelligencia globális piacán - írta meg a The Guardian

A DeepSeek által fejlesztett új kínai AI-modell, az R1 nagy port kavart a médiában a napokban, különösen azért mert a vállalat állítása szerint a mérések szerint képes felvenni a versenyt a nagy amerikai technológiai vállalatok vezető modelljeivel, miközben lényegesen kevesebb számítógépes chipre, és pénzre volt szükségük a modell kiképzéséhez.

A kínai modell sikereire reagálva Donald Trump, az Egyesült Államok múlt héten megválasztott elnöke

a helyzetet "ébresztőnek" nevezte az amerikai technológiai cégek számára.

Trump azt is kiemelte, hogy a DeepSeek modelljét látva az amerikai vállalatoknak különösen fókuszáltnak kell maradniuk amerikai globális fölényének megőrzéséhez a mesterséges intelligencia területén szerzett fölényük megőrzéséhez. Az elnök hozzátette, hogy a DeepSeek láthatóan kevesebb erőforrással képes hasonló teljesítményt nyújtani, azonban ezt pozítívan értékelte az iparág szempontjából.

Ez jó, mert így nem kell annyi pénzt költened. Ezt egy pozitívumnak, előnynek tartom

- mondta Trump, vélhetően arra utalva, hogy az új, kevesebb számítási kapacitást igénylő megközelítés az amerikai vállalatok számára is előnyös lesz majd a jövőben.

A frissen beiktatott amerikai elnök szavai egybevágnak a múlt heti bejelentésével, miszerint az Egyesült Államoknak globális AI-stratégiájának támogatására meghirdetik az 500 milliárd dolláros Csillagkapu (Stargate) projektet. Az OpenAI és a Softbank vezetésével és számos más technológiai partner támogatásával felálló új vállalat célja az amerikai AI-infrastruktúra fejlesztése, és új adatközpontok létrehozása.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója a mai nap folyamán elismerően nyilatkozott a DeepSeek R1 teljesítményéről. A vezető "lenyűgözőnek" nevezte a modellt, különösen azt is figyelembe véve, hogy mennyi pénzből sikerült azt létrehozni. Altman azonban azt is hangsúlyozta, hisznek abban, hogy a nagy számítási kapacitás a jövőben az eddigieknél is fontosabb lesz majd.

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images