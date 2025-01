Három hadihajó indul meg Grönland felé

Több mint kétmilliárd eurónyi védelmi befektetést jelentett be Dánia hétfőn, a cél az északi területek biztonságának növelése. A bejelentés szerint három új hadihajót állomásoztatnak majd a sarkköri vizeken, illetve Grönland környékén.

Troels Lund Poulsen védelmi miniszter koppenhágai közleményében leszögezte, hogy a térségben a korábbiaknál súlyosabb biztonsági fenyegetéseket tapasztalnak, ezért növelni kell ott a védelmi kapacitásokat.

A tervek értelmében egyebek mellett három új hadihajót állomásoztatnak majd a sarkköri vizeken, illetve Grönland környékén,

emellett hosszú távú bevetésre képes drónokkal szerelkeznek fel, és megnövelik a műholdas kapacitásokat is. A tervet a politikai pártok szoros együttműködése mellett a Feröer-szigetek és Grönland vezetésével közösen dolgozták ki - derül ki a közleményből.

Dánia már az évtized elején is jelentős beruházásokat határozott el a térségben, ezeknek azonban csak egy része valósult meg. A korábbi kormányok "nem tettek elegendő intézkedést" ebben az irányban - fogalmazott most Poulsen. Bejelentette: a mostani megállapodás résztvevői egyetértettek abban is, hogy nyárra további intézkedéseket dolgoznak ki az északi régiók biztonságának növelésére.

Ahogyan azt korábban megírtuk, Donald Trump amerikai elnök állítólag egy telefonbeszélgetés során agresszíven követelte Mette Frederiksen dán miniszterelnöktől Grönland eladását, és vámokkal fenyegette meg Koppenhágát, ha nem egyezik bele az üzletbe. Frederiksen azonban határozottan elutasította az ajánlatot, kijelentve, hogy Grönland "nem eladó".

Mute Egede, a Dániához tartozó félautonóm Grönland kormányfője egy héttel ezelőtt kijelentette: "Grönlandiak vagyunk, nem akarunk amerikaiak lenni". Egede hangsúlyozta: Grönland jövőjéről Grönlandon kell dönteni.

