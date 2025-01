Leleplező műholdfelvételek: feladta Oroszország az egyik legfontosabb katonai bázisát

A közzétett képek szerint az orosz haderő járművei teljesen eltűntek a kikötőből, helyette civil hajózási társaságok konténerei és árucikkei láthatók a friss felvételeken.

Eltűnt a kikötőből a Szparta és a Szparta II névre hallgató orosz logisztikai hajó is.

Russian military equipment has been removed from Syria, as satellite images show an empty Tartus port following visits by logistics ships Sparta and Sparta II days ago.Previously, dozens of military vehicles were concentrated at Tartus after most Russian military sites in pic.twitter.com/b9GZFSKBE9