Fenekestül felforgatta a techvilágot, a netezők körében is hódít a vadiúj kínai AI-modell

A kínai DeepSeek startup a múlt héten kiadott AI-modelljével alaposan megbolygatta az eddig alapvetően amerikai fókuszú mesterségesintelligencia-iparágat. Azt már az elmúlt években megszokhattuk, hogy a nagyobb technológiai vállalatok, mint például a Google, a Microsoft, vagy az OpenAI sorra dobják ki az új, ígéreteik szerint egyre erősebb modelljeiket, azonban eddig ezekkel kínai vetélytárs nem tudta igazán felvenni a versenyt. A helyzetet különösen érdekessé teszi, hogy a DeepSeek R1 jóval költséghatékonyabb, és kevésbé hardverigényes, mint a nyugati versenytársak hasonló teljesítményű modelljei. De vajon mennyire ugrott meg az érdeklődés az új chatbottal kapcsolatban az interneten? A Google Trends adatai alapján megvizsgáltuk, más AI-modellekhez képest hogy változott a keresési volumen a DeepSeek megoldására.

Megrengette az AI-világot Kínai új modellje

Az elmúlt napokban számos cikkben beszámoltunk már a kínai DeepSeek, R1 néven piacra dobott AI-modelljéről. A mérések szerint az R1 ereje a komplex szövegalkotási, programozási és matematikai feladatokban vetekszik a legnagyobb AI-fejlesztő vállalatok, mint például a Google, a Microsoft, a Meta, vagy éppen a ChatGPT-t is fejlesztő OpenAI vezető modelljeivel.

A legnagyobb pánikot a technológiai szektorban és a részvényvilágban az okozta, hogy

a kínai vállalat közlése szerint a kiemelkedő teljesítményt jóval kevesebb pénzzel, és lényegesen kevesebb, az AI-fejlesztéshez elengedhetetlen számítógépes chippel sikerült elérniük.

Utóbbi tényező azért is kulcsfontosságú, mert az Egyesült Államok 2022-ben megtiltotta piacvezetőnek számító amerikai Nvidiának, hogy Kínának adja el a fejlett eszközeit.

Ez az új, kisebb számítási kapacitással dolgozó megközelítés jelentősen szembemegy az amerikai technológiai szektor jelenlegi működési módjával, amelynél az AI-modelleket hatalmas mennyiségű, jól felcímkézett adathalmazon tanítják be, rendkívül nagy számítási kapacitás igénybevételével. Éppen ezért olyan elengedhetetlenek az Nvidia fejlett grafikus chipjei, amelyekből az új modellnek lényegesen kevesebbre volt szüksége, mint az amerikai versenytársaknak. A New York Times szerint a kínai vállalat "mindössze" 2000 chippel oldotta meg a komplex tanítási feladatot, amihez általában 16 ezerre van szükség. Ezen hírek a részvénypiacokon nagy zuhanást hoztak a hét elején. Az Nvidia értéke például egyetlen kereskedési nap alatt 592,8 milliárd dollárral csökkent.

Sam Altman, a legelterjedtebb chatbotot, a ChatGPT-t is fejlesztő OpenAI vezérigazgatója X-bejegyzésben reagált az egyre többek által használt kínai modellre. Altman "lenyűgözőnek nevezte" a DeepSeek R1-et, különösen annak fényében, hogy mennyi pénzből sikerült azt létrehozni. Azonban azt is hozzátette, hogy hisznek a jelenlegi, nagy számítási kapacitást igénylő fejlesztési megközelítésben, amivel eddig is dolgoztak, és a jövőben jobb modelleket fognak majd létrehozni, mint az újdonsült versenytársuké. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is megszólalt a DeepSeek berobbanásával kapcsolatban és kifejtette, hogy a hírnek "ébresztőként" kell hatnia az amerikai technológiai vállalatok számára, hogy azok mindent megtegyenek az ország globális vezető szerepének megőrzéséért a mesterséges intelligencia terén.

Legtöbbekben viszont alapvető kérdésként merült fel, hogy vajon egy kínai fejlesztésű nyelvi modell mennyire tud független választ adni a kínai állampárt számára kényes politikai kérdésekben. Ahogy azt korábbi cikkeinkben le is teszteltük, a kínai hatalom számára igen kényelmetlennek számító, 1989-es Tiananmen téri eseményekkel és az ujgur népcsoporttal kapcsolatos kérdésekben a modell vagy nem ad választ, vagy bizonyos esetekben a kínai állam álláspontját hangoztatja.

Hatalmas az érdeklődés az új modell iránt

Korábbi írásunkban már részletesen bemutattuk a Google Trends alapjait, a Google Trends használatának főbb tudnivalóit, és összefoglaltuk, pontosan hogyan kell értelmezni a Google Trends grafikonjainak adatait, és a program "Jelenleg felkapott" aloldalát ahhoz, hogy megtudjuk, mik a legnépszerűbb témák, hírek a világban és Magyarországon.

Az elmúlt időben megvizsgáltuk, hogy Trump területszerzési tervei, Grönland, valamint Kanada Egyesült Államokhoz való csatlakoztatása kapcsán mennyire nőtt meg a keresési intenzitás az interneten. Legutóbbi cikkünkben szintén egy kínai alkalmazás, a TikTok közösségi platform volt fókuszban, amelynek esetén megnéztük, hogy az egyesült államokbeli betiltása mennyire mutatkozott meg a keresési intenzitásban.

A DeepSeek körüli nagy felhajtással párhuzamosan látványosan megnőtt a korábban szűk körben ismert céggel, illetve az új modellel kapcsolatos érdeklődés a Google-ben. Annak ellenére, hogy a vállalat már több mint egy éve létezik és korábban is adott már ki AI-modelleket, az elmúlt 30 nap keresési intenzitását elnézve,

a "DeepSeek" iránti érdeklődés 2-3 héttel ezelőtt elenyésző volt, az R1 múltheti bemutatását követően azonban jelentősen megugrott.

Kép forrása: Google Trends

A DeepSeek az elmúlt hét egyik legnépszerűbb témája volt az Egyesült Államokban, a Google-keresések tekintetében. A Google Trends legfelkapottabb keresési kifejezéseket bemutató oldalán láthatóan csak két amerikaifutball-mérkőzés, valamint a 2025-ös Super Bowl és a hozzájuk kapcsolódó kifejezések generáltak nagyobb érdeklődést. Az ábrán ugyan az "nvidia stock" szerepel mint téma, azonban a Google láthatóan egy keresési csoportba sorolja ezt a DeepSeekre vonatkozó keresések különböző fajtáival. Ahogy fentebb már kifejtettük, ez valószínűleg a modell által kiváltott piaci reakciók miatt van.

Kép forrása: Google Trends

Akkor látszik azonban igazán az érdeklődés változása, ha a kínai vállalat legfőbb versenytársaival együtt vizsgáljuk a keresési intenzitást. Ehhez az OpenAI által fejlesztett ChatGPT, a Google Gemini modellje, a Microsoft Copilot és a francia AI fejlesztő vállalat, a Mistral iránti érdeklődést hasonlítottuk össze a DeepSeekkel (előbbi három esetben a modellek nevét, míg utóbbiaknál a vállalatot vizsgáltuk, attól függően, melyik megnevezés terjedt el jobban).

Kép forrása: Google Trends

A grafikonon látható, hogy az elmúlt hetekben a ChatGPT vezetett a keresési intenzitás tekintetében,

azonban az elmúlt napokban a DeepSeek többször is megelőzte az amerikai gyártót.

Területileg elnézve nem meglepő, hogy az Egyesült Államokban Kalifornia államban volt a legintenzívebb az érdeklődés az új modell iránt. A kaliforniai Szilícium-völgyben található ugyanis a központja a legtöbb vezető technológiai vállalatnak, amelyek számára valamilyen formában konkurenciát jelenthet a DeepSeek.

Kép forrása: Google Trends

Magyarországon a globálishoz hasonló tendenciák figyelhetőek meg a DeepSeek kapcsán. Az elmúlt héten, a keresési mennyiség tekintetében, csak az országszerte iskolák kiürítésével járó

bombariadó témája generált nagyobb érdeklődést mint a DeepSeek.

Kép forrása: Google Trends

A vetélytársakkal összevetve hasonló kép bontakozik ki hazánkban is. A ChatGPT alapvetően vezeti az érdeklődést, viszont az elmúlt napokban jelentős kiugrást mutató DeepSeek iránti érdeklődés néha felülemelkedik.

Kép forrása: Google Trends

Az ország térképét elnézve az látható, hogy arányosan Budapesten generálta a legnagyobb érdeklődést a kínai szoftver, de az ország összes vármegyéjében megfigyelhető, hogy érdeklődtek az emberek az új modell iránt az elmúlt napokban.

Kép forrása: Google Trends

