Hatalmas előnyhöz jutott Ukrajna: feltárultak Moszkva legféltettebb katonai titkai

Ukrán katonák egy hadművelet közben olyan iratokat szereztek meg az oroszoktól, amelyek felfedik előttük Moszkva terveit Kurszknál. A beszámoló szerint az ukrán különleges műveleti erők (SOF) 8. ezredének katonái hajtottak végre egy akciót, ebben összesen hét orosz és két észak-koreai katona vesztette életét. A sikeres fellépést követően fedezték fel a dokumentumokat, amelyben titkos információk szerepelnek Moszkva várható terveiről. Azt nem árulták el, hogy pontosan hol történt az eset.

Kijev számára minden ilyen plusz információ kulcsfontosságú lehet, mivel ezzel előnybe kerülhet a fronton.

Az ukrán politikai vezetés feltett szándéka, hogy ezeket a területeket megőrizzék, mivel ezeket egy esetleges béketárgyalás esetén cserealapnak lehetne felhasználni. Az ilyen morális sikerek azért is fontosak, mert az ukrán haderő a háború más szektoraiban nem áll túl fényesen: Kupjanszknál, Torecknél, Pokrovszknál is folyamatosan törnek előre az oroszok. Az akcióban az ukránok a dokumentumok mellett kommunikációs eszközöket, védőfelszerelést és fegyvereket is zsákmányoltak.

A trófeák, amelyek között felszerelések és dokumentumok is vannak, fontos információkkal szolgálnak az ellenség taktikájáról és erőforrásairól

– tette hozzá a SOF közleménye.

Lassan fél éve tartanak a harcok az oroszországi Kurszk megye határ menti területein, ahová még 2024 nyarán törtek be az ukrán katonák. Az elmúlt hónapokban az oroszok jelentősen csökkentették a betörés méretét, de még így is közel 500 négyzetkilométer van az ukránok kezén. Moszkva itt vetette be az észak-koreai katonákat is, akik a nyugati közlemények szerint nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek a támadások során.

Címlapkép forrása: Oleksii Chumachenko/Global Images Ukraine via Getty Images