Kimondták a tudósok: másodpercekre vagyunk a végítélettől

Portfolio 2025. január 29. 09:35

Egy másodperccel előrébb állították a „végítélet óráját” kezelő atomtudósok a tegnapi felülvizsgálat során az említett eszközt, az óra mutatója szerint most 89 másodpercre vagyunk éjféltől, vagyis sosem volt még ilyen közel a világvége. A Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) tudósítai úgy látják, rendkívül magas az atomháború és a klímakatasztrófa kockázata, illetve veszélyt jelent az AI is.