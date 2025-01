Minden oldalról nyomulnak az oroszok: totális ukrán összeomlás a keleti front egyik szektorában

Ukrajna Donyeck megye több pontján is egyre nehezebben tud ellenállni az orosz támadásoknak, ahol sorra veszítik el a területeket. A helyzet súlyosságát mutatja egy friss térkép, amelyet Julian Röpcke, német újságíró és az ukrajnai háború eseményeit követő OSINT-elemző tett közzé:

The Russian invasion army further advanced West of Kurakhove and entered the very outskirts of as well as the center of . #NewsMap