Veszélybe került az oroszok ambíciója egy fontos régióban: balesetet szenvedett az egyedülálló nukleáris meghajtású hajó

A rendelkezésre álló információk szerint a 50 Let Pobedy (50 év győzelem) nevű jégtörő hajó a Jamal Krechet teherhajót próbálta kiszabadítani.

Az 50 Let Pobedy nukleáris jégtörő az első generációs Arktika-osztályból megmaradt két hajó egyike, amelyek még szolgálatban vannak

– közölte a Maritime Executive. Az elszenvedett károk miatt a jármű kieshet a szolgálatból, ez pedig jelentősen korlátozhatja Moszkva ambícióit a kulcsfontosságú sarkvidéki térségben. A január 26-án éjjel történt balesetről annyit tudni, hogy a jégtörő bal oldali peremlemeze sérült meg jégvágás közben. Az üzemeltető elmondta, hogy az ellenállóság ezzel nem csökkent, valamint a nukleáris reaktor sincsen veszélyben. Hozzátették, hogy a jármű folytatja a tevékenységét.

A collision took place between the world's largest icebreaker, the Russian nuclear-powered icebreaker 50 Let Pobedy, and the Russian bulk carrier Yamal Krechet on 26 January.Severe damage was visible on the hull of the Russian nuclear-powered vessel.This accident, pic.twitter.com/ebhLyW7SUD