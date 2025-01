Videó: földhöz vágták az amerikaiak a méregdrága vadászbombázójukat

Paul Townsend ezredes, a bázis parancsnoka közölte, hogy a baleset helyi idő szerint 12 óra 49 perc körül történt. A pilótát, akinek kilétét nem hozták nyilvánosságra, a Bassett Army Hospitalba szállították.

Az interneten terjedő videófelvételen látható, ahogy

az F-35A vadászgép a föld felé pörög, majd becsapódáskor felrobban.

A háttérben egy lassan ereszkedő ejtőernyő is megfigyelhető. A légierő szóvivője megerősítette a felvétel hitelességét a CBS Newsnak.

Longer Footage of the F-35A Crash earlier today at Eielson Air Force Base in Alaska. pic.twitter.com/9OPksbTYWj