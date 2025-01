Áttörő kutatás: a földi élet alkotóelemeit fedezték fel egy aszteroida mintáiban

A Nature Astronomy folyóiratban megjelent tanulmány egyik társszerzője, a NASA Goddard Űrközpontjának asztrobiológusa, Daniel Glavin szerint

az eredményeket az teszi olyan jelentőssé, hogy egy eredeti mintában találták meg őket.

Ezzel Glavin arra utal, hogy az elemzett minták nem egy már Földre zuhant aszteroidából származnak, hanem a távoli égitest felszínéről gyűjtötték be azokat a 2016-ban útnak indított OSIRIS-REx misszió keretében. A Nature összefoglalója szerint

eddig sosem azonosították ilyen gazdagságban az élet alkotóelemeit földön kívülről származó mintákban.



Scientists find the building blocks of life in asteroid Bennu sample! NASAs mission is researching if these minerals and molecules could be key to explaining how life's ingredients come together. Read more about the findings here --> #OSIRISREx