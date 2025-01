Sokkoló váddal állt elő Trump a washingtoni légi katasztrófa kapcsán

A régi-új elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón beszélt a szerdai tragédiáról, amelyben egy utasszállító repülőgép és egy katonai helikopter ütközött össze a Reagan Nemzeti Repülőtér közelében. A balesetben összesen 67-en vesztették életüket.

Trump a tájékoztatón az FAA sokszínűségi HR-politikáját bírálta, különös tekintettel a fogyatékossággal élők alkalmazására.

„Az FAA sokszínűségre való törekvése magában foglalja a súlyos szellemi és pszichiátriai fogyatékossággal élő emberek felvételére való összpontosításást. Ez elképesztő” – fogalmazott a volt elnök.

A kijelentésekre reagálva James P. Ward, az ADA Watch/Coalition for Disability Rights & Justice alapítója és ügyvezető igazgatója élesen bírálta Trumpot:

Egy repülőgép-katasztrófát a fogyatékkal élőkre és az integrációt elősegítő programokra hárítani alaptalan. Ez ablistikus, bigott, és céltáblát állít a fogyatékkal élők hátára, fizikailag veszélyeztetve minket.

Anthony Brickhouse repülésbiztonsági szakértő hangsúlyozta, hogy a sokszínűségre irányuló erőfeszítések nem változtatnak a biztonsági előírásokon. „A biztonság lényege, hogy kiderítsük, mi történt, ami a balesetet okozta, és változtatásokat hajtsunk végre a javulás érdekében” – nyilatkozta a szakember.

Trump a korábbi demokrata kormányok sokszínűségi törekvéseit is okolta a balesetért, külön kiemelve Pete Buttigieg volt közlekedési miniszter szerepét.

Buttigieg segítői azonban rámutattak, hogy a sokszínűségi politikát tartalmazó dokumentum már évek óta elérhető volt az FAA honlapján, és azt a Trump-kormányzat sem távolította el.

Az elnök kijelentéseire reagálva Buttigieg az X közösségi platformon azt írta: „Megvetendő. Miközben a családok gyászolnak, Trumpnak vezetnie kellene [az országot], nem hazudni”.

