Ukrán embert vádolt meg puccskísérlettel egy NATO-tagállam – Ezt már Kijev sem hagyta szó nélkül

Szlovákia hatóságai letartóztattak egy ukrán állampolgárt, amiért Pozsony szerint „puccskísérletet” próbált végrehajtani, Kijevből kommentár jött az ügyet illetően.

Az ukrán külügyminisztérium egyelőre annyit közölt, hogy tisztában vannak a helyzettel, a letartóztatott ukrán állampolgár a konzuli szolgálat segítségét kérte, kapcsolatba lépett a pozsonyi ukrán nagykövetséggel és rendelkezik ügyvéddel is.

Kijev emellett felszólította Pozsonyt arra is, hogy tartsák tiszteletben az ukrán állampolgár jogait.

Ukrajna egyelőre nem kommentálta a letartóztatás körülményeit, erről több információt kértek az illetékes hatóságoktól.

Szlovákia vezetése a múlt hét óta vádaskodik azzal, hogy egy „külföldi akciócsoport” hatalomátvételi kísérletet akar valamilyen formában megvalósítani az országban, hasonlóan ahhoz, ahogy 2013-2014-ben Ukrajnában is polgárháborús helyzet robbant ki, a Majdan-téri eseményeket követően. Az erről szóló bizonyítékokat nem mutatták be a nyilvánosságnak, viszont az ügyben a szlovák hírszerzési szervek is aktívak.

