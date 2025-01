Alaposan felturbózza Ukrajna szövetségese Kijev ritka páncélosait

A modernizációs program keretében új motorok és új sebességváltót építenek be az üzemanyag-hatékonyság és a hatótávolság növelése érdekében. A szerkezeti módosítások között szerepel két oldalsó ajtó hozzáadása, ami megkönnyíti a páncélos által szállított csapatok gyorsabb bevetését.

A megfigyelő és célmegjelölő rendszereket is korszerűsítik, hőkamerás célzókészülékkel, fejlett megfigyelőeszközökkel és műholdas navigációval látják el a járműveket. Emellett elektronikai hadviselési fejlesztéseket is végrehajtanak, például drónellenes zavarórendszereket építenek be.

Az eredetileg szovjet tervezésű BTR-70 egy nyolckerekű páncélozott személyszállító jármű, amelyet 1976-ban állítottak szolgálatba. A jármű teljesen zárt, hegesztett acéltesttel rendelkezik, és gépesített gyalogság szállítására, valamint tűztámogatás nyújtására tervezték.

Az ukrán Mykolaiv páncélozott üzem által kifejlesztett BTR-70DI már két FPT Iveco Tector dízelmotorral rendelkezik, amelyek összteljesítménye 300 lóerő. A jármű burkolata NATO-szabványnak megfelelő aknavédelemmel van ellátva, és megerősített páncélzattal rendelkezik.

A modernizált pszh mindemellett aktív védelmi rendszert kap.

A BTR-70 gyártása viszonylag korlátozott volt, mivel megtartotta elődje, a BTR-60PB néhány hiányosságát. Ezek a problémák különösen a szovjet-afgán háborúban váltak nyilvánvalóvá, ami végül a BTR-80 bevezetéséhez vezetett 1984-ben.

Címlapkép forrása: Andrew Butko via Wikimedia Commons