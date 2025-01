Egyre súlyosabb állapotban az ukrán hadsereg: kétségbeesetten próbál lépni Kijev

Az ukrán hadsereg dezertálási problémákkal küzd a hosszan elhúzódó háború miatt. A katonák kimerültsége, a rossz körülmények és a vezetési problémák miatt egyre többen hagyják el engedély nélkül egységeiket. A kormány most különböző intézkedésekkel próbálja kezelni a helyzetet és javítani a hadsereg morálját - írja a The Guardian riportja, amelyet a egykori vagy most is a frontvonalon harcoló ukrán katonák beszámolója alapján írtak.