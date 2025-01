Légikatasztrófa Washington D. C. felett: senki nem élte túl a balesetet

Így néz ki a két ütköző gép típusa, a Bombardier CRJ700 és a Sikorsky H-60 Blackhawk helikopter.

NOW: This is the demolished fuselage of American Airlines Flight 5342 in the Potomac River here in DCThe planes tail seems to be COMPLETELY gone from this vantage point.The plane was a Bombardier CRJ-700 Regional Jet with 60 souls on board.Per FAA, it crashed into a pic.twitter.com/agxZqLXJ7B