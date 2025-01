Új információk láttak napvilágot Trump tervezett vámjával kapcsolatban

Donald Trump amerikai elnök várhatóan új vámokat jelent be Kanada és Mexikó ellen, de nem február 1-től, hanem március 1-jén lépnek életbe, és tartalmazni fognak egy olyan eljárást, amelynek keretében az országok bizonyos importtermékek esetében konkrét mentességet kérhetnek - mondta a Reutersnek három, a terveket ismerő személy. A tervek még nem véglegesek, de a bejelentés várhatóan hamarosan megtörténik - írja a Reuters

Az információk szerint az új vámok február március 1-jén lépnének életbe.

A tervezet tartalmaz egy olyan eljárást is, amelynek keretében az érintett országok bizonyos termékek esetében mentességet kérhetnek. Ez a rugalmasabb megközelítés lehetőséget adhat a tárgyalásokra és az esetleges kompromisszumokra.

Bár a pontos vámmérték még nem ismert, Trump korábban 25 százalékos vámról beszélt a két szomszédos országból érkező importra vonatkozóan. A vámok bevezetése komoly hatással lehet a pénzügyi piacokra és az Egyesült Államok kapcsolatára két legfontosabb kereskedelmi partnerével. Ugyanakkor a 28 napos felkészülési idő és a mentességi eljárás lehetősége arra utal, hogy a Trump-kormányzat óvatosabb megközelítést alkalmaz.

Az intézkedés célja, hogy nyomást gyakoroljon Kanadára és Mexikóra az illegális bevándorlás és a fentanil-csempészet megfékezése érdekében. A bejelentés előtti időszak lehetőséget adhat a tárgyalásokra és az érintett országok által tett intézkedések értékelésére.

A helyzet továbbra is képlékeny, és a végleges döntés csak Trump nyilvános bejelentése után válik ismertté. Korábban február elsejei bevezetésről is szó volt, és az érintett országok már reagáltak is a tervekre.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 01. 31. Indul a kereskedelmi háború? Válaszlépésekkel fenyegetőzik Kanada és Mexikó

Címlapkép forrása: Shutterstock