Felrobbantották Moszkvában Putyin egyik erős emberét

Robbantásos támadás volt Moszkvában hétfő délelőtt, amely az Arbat zászlóalj alapítója, és a „Donyecki Népköztársaság” ökölvívó szövetség elnöke, Armen Nagapetovics Szargszján ellen irányult. Az első hírek még arról szóltak, hogy életét vesztette a detonációban, a legfrissebb információk szerint túlélte a robbanást, de kritikus az állapota. Nem sokkal az esetet követően egy mentőhelikopter tűnt fel a városrészben, amely az intenzív osztályra szállította a sérülteket.

Egyelőre nem tudni még, hogy pontosan ki állhat a merénylet hátterében,

az viszont régóta ismert, hogy Szargszján nem ápol túl szívélyes viszonyt a csecsen érdekcsoportokkal. Egy évvel korábban, 2024 februárjában tűzharcba is keveredett a rivális csoporttal. A konfliktus eredete sem ismert pontosan, de többen a lánya autóbalesetéhez kötik a viszálykodást.

