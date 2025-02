Az orosz TASZSZ hírügynökség számolt be Oroszország külföldi hírszerzésének információiról. A felvázolt tervek szerint hamarosan olyan dokumentumokat fognak nyilvánosságra hozni az ukrán elnök és stábja ellen, amely miatt távozniuk kell a hatalomból.

Az SZVR közleményt juttatott el a hírügynökséghez, amelyben arról írnak, hogy a NATO-nak egyszerűen elege lett az orosz elnökből, ezért „nagyszabású hadműveletre” készülnek ellene. A hírszerzés azt is elmondta, hogy az ideális forgatókönyv Nyugaton az lenne, ha egy demokratikus választással tudnák eltávolítani a politikust. Tudni vélik, hogy

az elnököt és a stábját érintő 1,5 milliárd dolláros korrupciós üggyel kapcsolatban fognak nyilvánosságra hozni dokumentumokat, hogy ezzel teljesen elhiteltelenítsék a közvélemény szemében az államfőt.

A TASZSZ szerint ezeket az összegeket eredetileg lőszerekre és fegyverekre kellett volna fordítania az ukrán vezetésnek.

Egy másik botrányt ígérő információ nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban is írtak, amely szerint Zelenszkij és stábja azt tervezi, hogy mintegy 130 ezer elhunyt ukrán katona pénzbeli juttatásait vonják ki külföldre, miközben a nyilvántartásokban továbbra is a frontvonalon harcolókként tüntetik fel őket. Az SZVR azt ígéri, hogy a legmagasabb köröket is érinteni fogják a nyilvánosságra hozott dokumentumok.

Az orosz hírszerzés szerint a NATO-nak egyszerűen túlzottan terhessé vált már az ukrán elnök személye, ezért akarnak megszabadulni tőle. A közlemény a nyugati védelmi-biztonsági szövetség terveiről is írt. Kifejti, hogy Ukrajna megmaradna „oroszellenes ugródeszkaként”, valamint javasolják a konfliktus befagyasztását. Szerintük ezt az indokolja, hogy „hamarosan képtelenek lesznek féken tartani az orosz haderő támadását”.

Washington és Brüsszel egyetértenek abban, hogy egy ilyen forgatókönyv megvalósításának fő akadálya Zelenszkij

– közölte az SZVR.

A hasonló kijelentéseket érdemes fenntartásokkal kezelni, mivel a háború eleje óta szinte menetrendszerűen érkeznek a hasonló közlemények. Moszkvában korábban is tudni vélték, hogy az elnök mellett Washingtonnak már gyakorlatilag a teljes stábjából elege van, már azt is tudni lehetett, hogy a Fehér Ház pontosan kit szán Zelenszkij helyére. Ennek ellenére máig ő vezeti Ukrajnát, és egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy tényleg el akarná őt távolítani bármelyik nyugati szövetségese.

Címlapkép forrása: Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images