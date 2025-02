Nyugaton az ukránok, keleten valami egészen más okoz fejtörést Oroszországnak - Megállt az élet egy egész régióban

A távol-keleti Oroszországot sújtó hóvihar jelentős fennakadásokat okozott a mindennapi életben, miközben a hatóságok már a következő viharra készülnek. A hatalmas mennyiségű hó eltakarítása, a közlekedési nehézségek és az alapvető szolgáltatások akadozása komoly kihívások elé állította a helyi lakosságot és a hatóságokat egyaránt - tudósított a The Moscow Times

A múlt hét keddjén kezdődött heves havazás Szahalin régió fővárosát, Juzsno-Szahalinszket és környékét is ellepte. A helyi önkormányzat munkásai több mint 430 ezer köbméter havat távolítottak el az utakról és közterületekről. Ennek ellenére a közlekedés továbbra is nehézkes maradt, amit a helyi sofőrök szerint a hóeltakarító járművek jelenléte is súlyosbított.

A hóvihar okozta problémák nem korlátozódtak a fővárosra. Sokolban, egy Juzsno-Szahalinszktól északra fekvő városban egy ház teljesen hó alá került, míg egy közeli többemeletes épületben a tetőről lecsúszó hó betörte az egyik földszinti lakás ablakait. A Dolinsky körzetben fekvő faluban a lakosok négynapos "hóblokádról" számoltak be, amely miatt a friss kenyér szállítása is leállt.

Aggódunk, hogy szükség esetén a mentő- és tűzoltóautók sem tudnának megközelíteni minket

- nyilatkozta az egyik helyi lakos.

Dolinsk városában a hulladékszállítás is napokig szünetelt, mivel a járművek nem tudtak közlekedni a hóval borított utcákon. Az oktatás sem maradt érintetlen: Juzsno-Szahalinszk környékén közel 100 iskola több mint 50 ezer diákja kényszerült távoktatásra.

Bár a heves hóesés jelentős fennakadásokat okozott, szerencsére nem érkezett jelentés sérülésekről vagy komolyabb károkról. A katasztrófavédelmi tisztviselők azonban már a következő viharra figyelmeztetnek: keddre újabb viharjelzést adtak ki ugyanarra a déli körzetre, amelyet az előző hóvihar is sújtott. A hatóságok óvatosságra intik a lakosokat és a látogatókat egyaránt.

