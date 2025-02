Olyan döntést hozott Donald Trump, amibe a fél világ beleremeghet - Mi lehet a cél?

Miután a Trump-kormányzat korábban felfüggesztette az Egyesült Államok által nyújtott nemzetközi segélyek folyósítását, újabb fejezetéhez érkezett Donald Trump és Elon Musk hadjárata a kormányzati pénzpocsékolással, illetve az általuk "mélyállamnak" nevezett fenyegetéssel szemben. Hétfőn bezárták ugyanis az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) washingtoni irodaházát, a világ leggazdagabb embere és az elnök közeli tanácsadója pedig arról beszélt, hogy megállapodott az amerikai elnökkel az ügynökség megszüntetéséről. A dolgozókkal hétfőn közölték, nem tehetik be a lábukat a világ egyik legnagyobb segélyszervezetének székházába.

Az AP a USAID munkatársainak beszámolója nyomán arról adott hírt, hogy több mint 600 alkalmazottat zártak ki az ügynökség számítógépes rendszereiből, a még hozzáféréssel rendelkezők pedig e-mailben kaptak értesítést a központi épület hétfői bezárásáról. A tájékoztatás szerint a nem elengedhetetlen feladatokat ellátó személyzetet távmunkára küldték.

A washingtoni székházat azután zárták be, hogy a Donald Trump elnöki rendelete nyomán az amerikai digitális szolgálatból létrehozott kormányzati hatékonyságért felelős hivatal (DOGE) nem hivatalos vezetője, Elon Musk hétfő reggel az X-en azt közölte,

folyamatban van az ügynökség bezárása, amire a republikánus zászlóvivő is áldását adta.

"Részletesen átbeszéltem [Trumppal], és egyetértett abban, hogy be kell zárnunk" - ecsetelte a dél-afrikai származású milliárdos üzletember, aki egyben a Tesla, a SpaceX és az X közösségi platform tulajdonosa, és körülbelül 280 millió dollárral támogatta Trump elnökválasztási kampányát. Korábban egyébként arról jelentek meg találgatások, hogy a nemzetközi fejlesztési ügynökséget a külügyminisztériummal vonhatják össze.

A New York Times szerint a Trump-kormányzat múlt héten az ügynökség mintegy 60 magas rangú tisztviselőjét függesztette fel és több száz vállalkozó szerződését mondta fel. A biztonsági vezetőt, John Voorheest és helyettesét azután küldték adminisztratív szabadságra, hogy

Voorhees nem engedte a DOGE tagjainak, hogy hozzáférjenek egy rendkívül érzékeny, titkosított információkat tartalmazó létesítményhez

– közismert nevén SCIF-hez, azaz sensitive compartmented information facilityhez. A Musk-féle kormányzati hatékonysági hivatal körülbelül nyolc tagja szombaton követelt hozzáférést a USAID épületének valamennyi szintjéhez, annak ellenére, hogy csak néhányuknak volt titkosszolgálati engedélye - árulta el a Washington Postnak a szenátus egyik demokrata párti munkatársa.

Katie Miller, a DOGE szóvivője az X-en erre úgy reagált, munkatársai "megfelelő biztonsági engedélyek nélkül semmilyen minősített anyaghoz nem fértek hozzá."

Elon Musk egy bírósági tárgyalását követően a delaware-i Wilmingtonban 2021. július 12-én. Fotó: Samuel Corum/Bloomberg via Getty Images

"Viperafészek, féreggolyó"

A Post arról írt, a nemzetközi fejlesztési ügynökség Trump két héttel ezelőtti hivatalba lépése óta szüntelen ostrom alatt áll: a segélyek folyósításának befagyasztása, személyzeti tisztogatások és zűrzavarok sújtják. A káosz közepette lemondott Matt Hopson, az USAID kabinetfőnöke is.

A hétvégén Musk több ízben becsmérelte az USAID-et:

az X-en "gonosznak" és "Amerikát gyűlölő radikális baloldali marxisták viperafészkének" nevezte a független kormányzati ügynökséget.

A USAID egy bűnszervezet. [...] Ideje, hogy meghaljon

- fogalmazott a világ leggazdagabb embere. "Ahogy beleástuk magunkat a USAID-be, nyilvánvalóvá vált, hogy itt nem egy férges almával van dolgunk, hanem valójában csak egy golyónyi féreggel" - tette hozzá a dél-afrikai születésű üzletember.

USAID was a vipers nest of radical-left marxists who hate America https://t.co/0xKxmN5Pss — Elon (Musk) February 2, 2025

Donald Trump látszólag osztotta Musk véleményét, amikor vasárnap ez ügyben kérdezték újságírók.

Egy rakás radikális őrült vezette. És mi eltávolítjuk őket

- vélekedett a republikánus zászlóvivő.

Az amerikai kormányzati segélyszervezet elleni hadjárat kiverte a biztosítékot a demokrata politikusoknál.

A külügyi bizottságban ülő szenátorok vasárnap magyarázatot követeltek a DOGE intézkedéseire és a USAID biztonsági vezetőinek hirtelen távozására. Jeanne Shaheen, a bizottság rangidős demokratája és kollégái levélben figyelmeztették Marco Rubio külügyminisztert, hogy a USAID leépítésére irányuló bármilyen lépéshez szerintük a Kongresszus jóváhagyására lenne szükség.

Tim Kaine virginiai szenátor arra hívta fel a figyelmet, hogy "nincs olyan körülmény, amely feljogosítana megfelelő titkosszolgálati engedélyek nélküli személyeket, hogy hozzáférést kapjanak nemzetünk legérzékenyebb titkaihoz és rendszereihez."

Kína, Oroszország és Irán pontosan ezt akarja. [...] Ezt a potenciálisan bűncselekménynek minősülő incidenst alaposan és azonnal ki kell vizsgálni

- jelentette ki a demokrata törvényhozó, aki emellett méltatta az ügynökség dolgozóinak fellépését és erőfeszítéseit.

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök egyébként az X-en üdvözölte Musk intézkedéseit, mire Timofij Milovanov volt ukrán fejlesztési miniszter azt kérdezte,

az Egyesült Államok öngyilkosságot akar elkövetni?

When Elon Musk and Dmitry Medvedev unite, impossible becomes possible The U.S. is trying to commit a suicide? pic.twitter.com/0xl6s4JxS2 — Tymofiy (Mylovanov) February 3, 2025

A Bloomberg azt írja, a USAID beszántása elősegítheti Kína térnyerését és befolyásának megerősítését a fejlődő világban – különösképp Afrikában, ahol már most az elsőszámú befektetési és kereskedelmi partnernek számít.

Miről van szó pontosan?

Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) humanitárius és fejlesztési támogatást nyújt más országoknak, elsősorban civil szervezeteknek, külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek. Az ügynökség megközelítőleg 10 ezer alkalmazottal rendelkezik, kétharmaduk külföldön teljesít szolgálatot.

A USAID-et John F. Kennedy volt amerikai elnök hozta létre 1961-ben, miután a szövetségi törvényhozás elfogadta a Foreign Assistance Act-et, és abban egy független segélyezési és fejlesztési ügynökség felállítását írta elő.

A 2023-as pénzügyi évben az USAID több mint 40 milliárd dollárt kezelt, ami a szövetségi költségvetés kevesebb mint 1 százalékának felel meg. Mindezt körülbelül 130 ország között osztották szét. A Reuters kiemeli,

az ENSZ becslése szerint 2024-ben a USAID nyújtotta a humanitárius segélyek 42%-át világszerte.

Röviddel január 20-i hivatalba lépését követően, az "Amerika az első" elvet követve

Donald Trump elnöki rendeletet írt alá a nemzetközi segélyprogramok átmeneti, 90 napig történő leállításáról.

Trump a támogatások felülvizsgálatára utasította Marco Rubio külügyminisztert, hogy azok "teljesen megfeleljenek" a politikájának.

Az Egyesült Államok nem fog többé vakon pénzt osztogatni anélkül, hogy az megtérülne az amerikai nép számára

- indokolta a lépést Tammy Bruce külügyi szóvivő az Al Jazeera alapján.

Múlt pénteken Rubio üzenetet küldött az amerikai nagykövetségeknek, hogy állítsák le az egészségügyi, oktatási, fejlesztési, biztonsági segítségnyújtást és egyéb erőfeszítéseket támogató amerikai projekteket. A sürgősségi élelmiszerprogramok, például a háború sújtotta Szudánban, valamint az USA közeli szövetségeseinek, Izraelnek és Egyiptomnak nyújtott katonai segélyek kivételt képeznek a befagyasztás alól. Rubio emellett beleegyezett olyan kivételekbe is, mint az életmentő gyógyszereket és élelmiszert biztosító humanitárius programok.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter, akkori floridai szenátor beszél egy kampánygyűlésen 2022. november 7-én Orlandóban. Forrás: Octavio Jones/Getty Images

Rachel Bonnifield, a Center for Global Development nevű washingtoni agytröszt vezető munkatársa az Al Jazeerának elmondta, még az amerikai segélyezés legbuzgóbb támogatói is elismerhetik, hogy nem minden program működik jól, de a rendelet végrehajtásának hirtelensége a segélyekre támaszkodó embereket "nagyon kockázatos helyzetbe hozta, akár meg is halhatnak."

Nem túlzás azt mondani, hogy ha egy gyerek maláriás [és] megjelenik a korábban a USAID által működtetett klinikán, az már nem létezik. Bezárták, nem kap gyógyszert a maláriára, és a gyermek meghalhat

- magyarázta Bonnifield.

Az amerikai segélyek jelentős részét 2023-ban gazdasági támogatás formájában folyósították (ez összesen 59,9 milliárd dollárra rúgott),

a legtöbbet, 14,4 milliárd dollárt Ukrajna kapta a USAID-től.

A második legnagyobb kedvezményezett, Jordánia 770 millió dollár gazdasági segélyre tett szert az USAID-on keresztül, míg Jemen és Afganisztán 359,9 millió, illetve 332 millió dollárt kapott.

Ágazatonként a legtöbb támogatás a gazdaságfejlesztésre ment el (19 milliárd dollár), a második helyen az egészségügyi (16 milliárd dollár), majd a humanitárius segítségnyújtás következik 15,6 milliárd dollárral. Az Egyesült Államok 2023-ban 8,2 milliárd dollárnyi katonai segélyt adott szövetségeseinek szerte a világon, ennek közel felét Izrael és Egyiptom kapta.

A Washington Post információi szerint Peter Marocco, a washingtoni külügy vezető tisztviselője belső viták alkalmával arra nem tudott válaszolni, hogy a nemzetközi segélyek szüneteltetése érinti-e például Ukrajnát is. A külügyminisztérium szóvivői szintén nem tudták megmondani, mely esetek mentesülnek pontosan Trump befagyasztása alól.

Bepörgött Musk projektje

Trump a 2014-ben Barack Obama által gründolt digitális szolgálatot alakította át DOGE-szolgálattá első hivatali napján aláírt rendeletében. Eredetileg Elon Musk mellett Vivek Ramaswamy társelnökölte volna még a kormányzati hatékonyságért felelős szervezetet, a 2024-es republikánus elnökjelölt-aspiráns azonban inkább kilépett, miután sajtóhírek szerint összeakasztotta a bajszát a Tesla alapítójával. Ehelyett feltehetőleg Ohióban fog indulni a kormányzójelöltségért.

Noha látszólag Musk áll a hivatal élén, nem mondott le az üzleti érdekeltségeiről (ami egyébként felveti az összeférhetetlenséget, hiszen ő maga is számos kormányzati szerződéssel bír), ráadásul feltehetőleg hivatalosan nem lett kinevezve sem.

Ahogy azt a Portfolio is megírta, Musk a jelek szerint hozzáférést kapott az amerikai pénzügyminisztérium évente több ezermilliárd dollárt folyósító fizetési rendszeréhez is, ezáltal nemcsak a nemzetközi segélyezésbe nyúlna bele. A milliárdos ígéretet tett arra, hogy

százmillió dolláros nagyságrendben fog megvonni kormányzati támogatásokat.

A kérdés miatt Muskkal összetűzésbe került David Lebrykkel, a washingtoni pénzügyminisztérium egyik magas rangú köztisztviselőjével, aki több mint 36 évet töltött kormányzati berkekben. Lebryk, aki a tárca pénzügyi infrastruktúrájának működtetéséért volt felelős, pénteken váratlanul lemondott pozíciójáról, és nyugdíjba vonult.

Musk azt állítja, csapata felfedezte, hogy a nem politikailag kinevezett

tisztviselőket arra utasították, hogy mindig hagyják jóvá a kifizetéseket, még az ismert csalók vagy terrorista csoportok számára is.

A Financial Times szerint ez azonban ellentmondásban áll azzal a ténnyel, hogy a tárca már rendelkezik egy felülvizsgálati szervvel, mely a csalások kiszűrésével foglalkozik.

Elon Musk Donald Trump New York-i kampányrendezvényén 2024 októberében. Fotó: Michael M. Santiago/Getty Images

Ron Wyden, a szenátus pénzügyi bizottságának vezető demokrata politikusa aggodalmát fejezte ki a helyzettel kapcsolatban, mivel szerinte Musk hozzáféréssel bír a "társadalom- és egészségbiztosítási juttatásokhoz, szövetségi támogatásokhoz, a kormányzattal szerződésben álló vállalkozóknak történő kifizetésekhez, beleértve azokat, amelyek Musk saját cégeinek közvetlen konkurensei. Mindenhez."

Wyden úgy véli, nincs jó indok arra, hogy a milliárdosnak miért kellene hozzáférnie ezen érzékeny rendszerhez.

A demokrata szenátor írásban fordult a nemrég kinevezett Scott Bessent pénzügyminiszterhez, válaszokat követelve.

Az FT értesülései alapján a DOGE-csapat nem bír felhatalmazással a kifizetések visszavonására, csak betekinthetnek az adatokba. Ennek ellenére Musk az X-en arról írt egyes lutheránus adománygyűjtő szervezetekhez juttatott kormányzati pénzek kapcsán, hogy

a DOGE csapata gyorsan leállítja ezeket az illegális kifizetéseket.

Az nem világos, hogy a milliárdosnak van-e erre jogi felhatalmazása.

A Reuters vasárnap emellett arról írt, Musk egyik csapata, melyet az amerikai kormány humánerőforrás-ügynökségének vezetésével bíztak meg, több hivatásos köztisztviselőt kizárt abból a számítógépes rendszerből, amely szövetségi alkalmazottak millióinak tartalmazza a személyes adatait.

Címlapkép: Önkéntesek lisztes zsákokat rakodnak, amely az USAID segélyszállítmányának része volt 2021. december 17-én Bahir Darban, Etiópiában. Címlapkép forrása: J. Countess/Getty Images