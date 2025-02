Történelmi tettet hajtott végre az orosz haderő – Ezzel kihúzták az ukrán tengeri támadások méregfogát?

Az ukrajnai háború egyik legmeglepőbb része az volt, hogy Kijev mekkora sikereket tudott elérni az orosz haditengerészeti flotta ellen anélkül, hogy a hagyományos értelemben vett felszereléssel rendelkezne. A sikereket elsősorban a különböző drónokra és rakétákra támaszkodva sikerült elérniük, több kulcsfontosságú hadihajót elsüllyesztettek, vagy súlyosan megsebesítettek ezek segítségével. A támadásokat az ukránok változatosan hajtották végre, elsődleges célpontjuk a krími haditengerészeti támaszpont volt, itt

a sorozatos támadásokkal el is érték, hogy az oroszok a Fekete-tenger keleti részébe vonják vissza a hadihajókat.

A hétvégén az orosz védelmi minisztérium jelentésében – többek között – arról számolt be, hogy sikeresen megsemmisítettek egy ukrán pilóta nélküli tengeri drónt (USV). Az eszköz ezúttal is a Krím felé tartott, amely jelezheti, hogy még nem mindent vontak ki onnan az oroszok. A bejelentést követően nem sokkal egy felvételt is közzétettek, ahogy felrobban a támadó drón. Orosz milbloggerek információi szerint Kronshtadt Orion rakétaindításra képes drónt vetett be a USV ellenében. Információk szerint

ez lehetett az első dokumentált eset, amikor ilyen jellegű dróncsata zajlott le a tengeren.

Az új módszer egyelőre hatékonynak tűnik, de messzemenő következtetést egyelőre még nem lehet levonni belőlük. Kijev folyamatosan kísérletezik az új tengeri drónok fejlesztésével, így például már ismert, hogy van, amelyikkel akár helikopterek ellen is képesek támadni. Egyetlen esetből még nem lehet levonni hosszútávú következtetést, mindenesetre a látványos erődemonstráció jelzi, hogy Moszkva igyekszik megtörni az ukránok előnyét ezen a területen.

Címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images