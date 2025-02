Jelentett a hírszerzés: az ukrán hadsereg rákapcsolt, hűlt helye maradt a KNDK rettegett harcosainak

Korábban a The New York Times számolt be arról amerikai és ukrán hírszerzési tisztviselők alapján, hogy

az észak-koreai katonák súlyos veszteségeket szenvedtek az ukrán erőkkel szembeni harcokban Oroszország Kurszki területén, ezért kivonták őket a frontvonalról.

Január közepe óta nincs jele annak, hogy az oroszországi Kurszk térségében állomásozó észak-koreai csapatok harcba bocsátkoztak volna

– közölte a dél-koreai Nemzeti Hírszerzési Szolgálat.

A dél-koreai hírszerzés január elején azt közölte, hogy 300 észak-koreai katona esett el az oroszországi harcokban, 2700 pedig megsérült.

Az Oroszországba küldött észak-koreai kontingens száma 12 ezer fő körül lehet. Sem Oroszország, sem a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) nem ismerte el, hogy észak-koreai katonák harcolnak az orosz–ukrán háborúban, az ukrán erőknek ugyanakkor sikerült elfogniuk két katonát.

A dél-koreai hírszerzés szerint az észak-koreai katonák nem értik a modern hadviselést, például a drónokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images