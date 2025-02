Kiderült, mi lehet Donald Trump célja: ezért állították feje tetejére a nemzetközi ügynökséget

Marco Rubio (címlapképünkön) a vezető demokrata és republikánus politikusoknak írt levelében

egymásnak ellentmondónak, átfedésesnek és duplikatívnak

nevezte a USAID és a washingtoni külügyminisztérium tevékenységét.

"A Kongresszussal konzultálva az USAID áthelyezhet, átszervezhet és beolvaszthat bizonyos missziókat, irodákat és hivatalokat a külügyminisztériumba, az ügynökség fennmaradó része pedig az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban megszüntethető" - fejtette ki Rubio, a külügyminiszter üzenete egyúttal a legelső hivatalos értesítéssel ér fel a segélyszervezet átalakításáról.

A Trump-kormányzat múlt héten az ügynökség mintegy 60 magas rangú tisztviselőjét függesztette fel és több száz vállalkozó szerződését mondta fel. Ezután a USAID két biztonsági vezetőjét adminisztratív szabadságra küldték, miután megpróbáltak az érzékeny adatokhoz hozzáférést követelő, Elon Musk vezette kormányzati hatékonysági hivatal (DOGE) munkatársainak útjába állni. Tegnap bezárták a nemzetközi fejlesztési ügynökség washingtoni irodaházát, és több mint 600 alkalmazottat kizártak a számítógépes rendszerekből.

Hétfőn Rubio közölte, ő lett az USAID megbízott igazgatója, a Post szerint pedig Peter Maroccót bízta meg az ügynökség felülvizsgálatával és az esetleges leépítések felügyeletével.

de A külügyminiszter azt egyelőre nem erősítette meg, hogy a USAID-t beolvasztják a külügyminisztériumba.

Elon Musk a hétvége folyamán "gonosznak" és "Amerikát gyűlölő radikális baloldali marxisták viperafészkének" nevezte a független kormányzati ügynökséget az X-en.

A USAID egy bűnszervezet. [...] Ideje, hogy meghaljon

- fogalmazott a világ leggazdagabb embere.

A nemzetközi segélyezés mellett korábban kiálló Rubio azonban visszafogottabban fogalmazta meg az ügynökséggel szembeni kritikáját,

mely szerinte eltávolodott az amerikai érdekek képviseletétől, ezért "nem volt más választásuk, mint ellenőrzésük alá vonni a dolgokat." A Fox Newsnak adott interjújában emellett engedetlenséggel vádolta a USAID vezetőit, akik szerinte nem hajlandóak felelni a törvényhozók kérdéseire: "nem veszik figyelembe, hogy az Egyesült Államoknak dolgoznak, és csak azt gondolják, ők egy globális szervezet, és a világ az uruk, nem pedig az Egyesült Államok."

Rubio says 'no choice' but to bring USAID 'under control' after agency takeover: 'rank insubordination' https://t.co/rI63lgcgO5