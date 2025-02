Kijött az első hivatalos jelentés a 38 életet követelő repülőgép-katasztrófáról: kiderült, mi okozhatta az AZAL-gép lezuhanását

A kazah közlekedési minisztérium kedden tette közzé 53 oldalas előzetes jelentését az Azerbaijan Airlines Embraer 190 típusú repülőgépének december 25-i balesetéről. Az eredetileg Bakuból Groznijba tartó járat a Kaszpi-tenger orosz partvidéke közelében tűnt el a radarról, majd Kazahsztánban zuhant le. A fedélzeten tartózkodó 67 emberből 38-an vesztették életüket.

A jelentés szerint a repülőgépet "külső tárgyak" rongálták meg. A dokumentum fényképeket is közöl a lyukakkal teli repülőgépről. A szakértők megállapították, hogy a külső behatás a hidraulikafolyadék és a nyomás elvesztését, valamint a stabilizátor meghibásodását okozta.

️ BREAKING: AZAL plane that crashed near Aktau was damaged by external impactToday, Kazakhstan's Ministry of Transport released a preliminary report on the investigation into the crash of the Azerbaijani AZAL aircraft in Aktau.Key findings:- Air traffic controllers warned pic.twitter.com/7UzTOGivF8