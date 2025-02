Összeomlottak az orosz veszteségek: még a szakértők is csak találgatnak, mi állhat a háttérben

A WarSpotting, az Oryx kollektíva mellett az egyik legnagyobb, orosz veszteségeket dokumentáló nyílt forrású adatbázis. Legfrissebb, januári jelentésük szerint, Oroszország mindössze 263 páncélozott járművet veszített el egy hónap leforgása alatt.

Ez a tendenciaszerű változás még októberben indult, és január végére a megfigyelt veszteségek az októberi értékek közel felére csökkentek.

Jan 2025 just continues trend we started observing last Dec with monthly totals rapidly going down to ~50% of what they used to be just a couple months ago. finally running out of armoured vehicles? Maybe. Or maybe not. Here's what we can tell with certainty.2/ pic.twitter.com/tXRqjeEk5k