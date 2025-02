Videó: látványos módon pörgették maximumra az ukránok az orosz drónok vadászatát

Az elmúlt néhány hónapban az ukrán fegyveres erők körében teljesen új módszer terjedt el az orosz drónok megsemmisítésére: saját öngyilkos FPV-drónjaikkal támadják meg az orosz fegyvereket. Egy nemrég megjelent felvétel alapján most ezen az elképzelésen is csavartak egyet.

Az FPV-drónok funkciója a háború korai szakaszában kettős volt: egyfelől a tüzérség és más drónok számára végeztek felderítést, másfelől szárazföldi célpontokat támadtak. Mindettől függetlenül Kijevnek komoly gondot okoztak az Oroszország által tömegesen alkalmazott merev szárnyas felderítő és kamikaze drónok.

Ezeket a fegyvereket a légvédelem gyakran csak az utolsó pillanatban tudja észlelni, ráadásul nem túl költséghatékony egy filléres Lancet/Geran drónra elhasználni egy annál jóval drágább légvédelmi rakétát.

Ezt a problémát igyekszik Kijev most azzal feloldani, hogy saját olcsó drónjaival szereli le az orosz fegyvereket.

A Ukrainian interceptor FPV drone, launched from a pic.twitter.com/3EfI71Y3Wj — Jimmy (Rushton) February 3, 2025

Az X-en (korábban Twitter) megjelent videón is egy ilyen akció látható, a változatosság kedvéért azonban most nem az ukrán öngyilkos drón szemszögéből láthatjuk az eseményeket, hanem az azt hordozó "anyahajó" drónéból. A felvételen így nem csak az válik láthatóvá, ahogy az ukrán fegyver megközelíti az orosz felderítő gépet, de a detonáció is.

Címlapkép forrása: Pierre Crom/Getty Images