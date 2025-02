Halálos járvány robbanhat be a Föld egyik legnagyobb országában

Ausztráliában, Új-Zélandon és a csendes-óceáni országokban eddig nem jelent meg a tavaly az Egyesült Államokban berobbant, azóta már a világ egyre több országában terjedő madárinfluenza (H5N1) vírus, a szakértők szerint azonban ez a helyzet hamarosan megváltozhat. A vírus átterjedése különösen súlyos következményekkel járhat Ausztrália sokszínű állatvilágára, valamint a helyi őslakos közösségekre is, akik életében fontos szerepet játszanak a madarak, többek között kulturális és étkezési célból is - írta meg a Medical Xpress a The Conversation tanulmánya alapján.