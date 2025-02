Váratlan fordulat – Az ukrán kémfőnök szerint semmi sem igaz abból, amit eddig tudtunk az észak-koreai katonákról

Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint nem igazak azok a hírek, melyek szerint az észak-koreai katonák az elmúlt hetekben kivonultak a kurszki frontvonalról: bár kisebb létszámban, de továbbra is harcolnak – írja a The Kyiv Independent

Budanov egy keddi interjúban azt mondta,

mintegy 8000 észak-koreai katona továbbra is harcol Oroszország Kurszki területén, melynek egy részét Ukrajna megszállás alatt tartja.

A The New York Times január végén számolt be róla, hogy az észak-koreai katonák nagy veszteségeik miatt visszavonultak a frontvonalról. Az ukrán különleges erők szóvivője megerősítette, hogy hetek óta nem találkoztak észak-koreai katonákkal. Kedden a dél-koreai hírszerzés is megerősítette, hogy a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) fegyveresei visszavonultak a frontvonalról.

Budanov azonban tagadta, hogy az utóbbi hetekben eltűntek volna az észak-koreai katonák, szerinte csak a számuk csökkent, és jelenleg azon dolgoznak, hogy kiderítsék, miért.

Várnunk kell egy ideig, hogy meglássuk, vannak-e valódi változások, vagy csak néhány napig alacsonyabb az aktivitás

– mondta az ukrán kémfőnök.

Korábbi jelentések szerint mintegy 12 ezer észak-koreai katona érkezett harcolni a Kurszki területre.

Budanov elmondta, hogy az észak-koreai katonák nagy veszteségek árán is gyalogosan nyomulnak előre az ukrán drónokkal és tüzérséggel szemben. Szerinte ez a Kim Dzsongun észak-koreai diktátorhoz való hűségüknek tudható be, ugyanakkor ez a fatalista magatartás nagyobb kihívások elé állítja az ukrán védelmet.

