Végtelenül primitív fegyvert vetettek be a Moszkva által felbérelt szabotőrök – Lehullt a lepel a rejtélyes rongálásokról

Tavaly december 11-én éjjel a rendőrök egy gyanús furgonra lettek figyelmesek a brandenburgi Schönefeldben. Igazoltatták a furgonban ülő három fiatal férfit, de semmi illegálisat nem találtak náluk, csak purhabos flakonokat, ezért elengedték őket.

Másnap azonban számos bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy ismeretlenek purhabbal fújták tele autójuk kipufogócsövét, használhatatlanná téve a kocsikat. Az autók üvegeire a Zöldek kancellárjelöltje, a jelenlegi gazdasági miniszter és alkancellár, Robert Habeck képét ragasztották ki, azzal a felirattal, hogy

Legyél zöldebb!

In ganz finden derzeit Sabotageattacken auf Autos statt, bei denen Täter Bauschaum in Auspuffe sprühen. Das Perfide: Sie hinterlassen Sticker an den Scheibenwischern auf denen ein Bild von einem lächelnden Robert Habeck zu sehen ist mit der Aufschrift: Sei Grüner. Der pic.twitter.com/lj0gColDSl