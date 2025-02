AI-adatközpont épül a futurisztikus okosvárosban

Egy szaúdi cég ötmilliárd dollárt fektet egy mesterséges intelligenciához létesítendő adatközpont fejlesztésébe a királyságban jelenleg épülő, futurisztikus okosvárosban, Neomban - jelentette szerdán a SPA szaúdi hírügynökség.

A neomi városvezetés és a DataVolt között kötött szerződés értelmében az adatközpont 1,5 gigawatt teljesítményű lesz,

célja pedig az, hogy a technológiai innovációk egyik központja legyen.

A vállalkozást Neom Vörös-tengerbe nyúló, Oxagon nevű, az iparnak helyet adó városrészébe tervezik, amely Rijád reményei szerint a legnagyobb úszó ipari komplexum lesz a világon.

Szaúd-Arábia igyekszik a mesterséges intelligencia egyik globális központjává válni, versenyre kelve az Egyesült Államokkal is. Neom alapötlete a királyság trónörököse és de facto vezetője, Mohamed bin Szalmán nevéhez fűződik. A tiszta energiával működő, autóktól és utaktól mentes, futurisztikus város talán leghíresebb része a szintén még építés alatt álló The Line (A Vonal) nevű, 170 kilométeres, a tervek szerint Tabúk városától egészen az Akabai-öbölig nyúló része. Szaúd-Arábia október végén jelentette be Neom első elkészült részét, Szindalát, amely a Vörös-tenger partján fekvő luxusüdülőhely.

Bár Mohamed bin Szalmán azt mondta, Neomban 2030-ig több mint egymillióan fognak élni, 2045-re a lakossága pedig eléri a kilencmilliót, a városfejlesztők óvatosabb becslései - a Bloomberg szerint - az évtized végére 300 ezer lakossal számolnak.

Neommal egy időben a királyság területén más jelentős beruházások is készülőben vannak a "Vízió 2030" elnevezésű kormányzati program keretében, amelynek célja felkészíteni a magát elsősorban olajexportja révén eltartó országot az olaj utáni időkre.

Neom ötletét mindazonáltal többen bírálták, egyrészt az építkezés a környezetre gyakorolt hatásai miatt, másrészt azért, mert a vállalkozás érdekében néhány törzset a hatóságok kitelepítettek lakóhelyükről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images