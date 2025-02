A fél világot felforgatta már Donald Trump – Mégis mit gondolnak erről azok, akik megválasztották?

Donald Trump elnököt minden második amerikai elutasítja, de ez egyben azt is jelenti, hogy rekordmagas népszerűségi mutatókkal kezdte második ciklusát 2025. január 20-án: a YouGov alapján a regisztrált választók 48%-a látta pozitív fényben a republikánus zászlóvivőt, míg 50% inkább negatívban.

Ha a közvélemény-kutató 2017 óta vezetett ábrájára pillantunk, egyértelmű, hogy magához képest ezelőtt nem látott szintre szökött Trump személyének nettó megítélése, azaz a róla pozitívan és negatívan nyilatkozók különbsége. A választás után egyébként a 30 év alatti fiatalok körében ugrott legmagasabbra a mutatója, első ciklusához viszonyítva pedig a feketék között tudott legfeltűnőbben javítani, de a latinók között is szépített – bár továbbra is a fehér amerikaiak vannak róla legjobb véleménnyel.

Amennyiben azonban elődjei beiktatás utáni népszerűségével hasonlítjuk össze Trump megítélését, máris nem annyira kimagaslóak a számai:

a Gallup II. világháború utánig visszamenő adatai alapján a valóságshow-sztár és ingatlanmágnás bőven az 58,5%-os átlag alatti számokkal kezdi második négy évét, hiszen csak 47% vélekedett elnöki teljesítményéről elismerően. Joe Biden 2021-ben 57%-os pozitív mutatóval érkezett az Ovális Irodába, míg Barack Obamáról 68% volt kedvező véleménnyel 2009-ben. 1953-ig visszamenőleg John F. Kennedy az abszolút rekorder, az 1963-ban merénylet áldozatává vált demokrata politikust az amerikaiak 72%-a ítélte meg pozitívan beiktatása után.

A Pew Research Center hasonlóra jutott: 47% elismeri, 51% elutasítja Trump munkáját az első hetekben, ami 2017-hez képest némi javítással ér fel – pontosan nyolc évvel ezelőtt 44%-56% volt ugyanez az arány. Az agytröszt kiemeli,

a régi-új elnök teljesítményének megítélése jelenleg magasabb, mint az első négyéves ciklusa bármely pontján.

Mint emlékezetes, a Trumpot kedvezően megítélők aránya 29%-ra esett vissza a Capitolium 2021. január 6-i ostroma után.

A visszatérő Trump kíméletlen fellépése, rekordmennyiségű elnöki rendelete és a szövetségi kormányzat sokkterápiának való alávetése egyértelműen megválaszolta azt a kérdést az amerikaiak fejében, hogy mik a céljai és milyen irányba vinné az országot: az amerikaiak háromnegyede, 73%-a szerint tisztázta ezt az országvezető. Összehasonlításképp, Joe Bidenről csupán 58% állította ugyanezt 2021 elején.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy Trump kevésbé osztja meg az amerikai társadalmat:

41% szerint javítani, csaknem ugyanennyi válaszadó, 42% szerint pedig rosszabbá fogja tenni a szövetségi kormány működését, miközben Trump leendő kormánytagjait csupán 46% gondolja megfelelőnek. 52% elutasítja a kinevezetteket.

Ugyanakkor a CBS és a YouGov számai tükrében

az amerikaiak túlnyomó része, tízből hatan optimistán tekintenek előre Trump elnökségére,

legnagyobb mértékben pedig a fiatalok reményteliek (69%). Az optimizmus az életkorral előrehaladva csökken, a 65 év felettiek körében pedig már minden második ember borúlátó a következő négy év kapcsán. Ezenkívül a többség keményként (69%), energikusként (63%), fókuszáltként (60%) és hatékonyként (58%) írja le a republikánusok első emberét.

A felszálló ágon lévő Trump a pártjára is kivetíti hatását: a Quinnipiac University pollja azt találta, hogy 43% vélekedik elismerően a Republikánus Pártról, ami a kutató által valaha mért legmagasabb érték.

A demokraták imidzse eközben hatalmas ütést kapott: az ő pozitív megítélésük rekordalacsonyra, 31%-ra csökkent,

a pártot elutasítók aránya viszont 57%-ra nőtt, ami a 2008 óta vezetett kutatás eddigi leglesújtóbb demokrata eredménye.

Ahogy tehát a történelmi tapasztalatok alapján évről évre lenni szokott, a frissen beiktatott elnök és pártja most is a mézesheteit élvezi az amerikai választók szemében, míg a vezető nélkül maradt, vereséget szenvedett oldal önmagát és a megfelelő stratégiát keresi – a teljes szembeszegülés vagy az alkalmankénti együttműködés kifizetődőbb? A demokrata szavazók nem nézik túl jó szemmel az útkeresést: a YouGov szerint 62%-uk úgy véli, a kongresszusi demokraták nem tesznek eleget azért, hogy ellenálljanak Trump intézkedéseivel szemben.

Így Donald Trump hivatalban töltött három hetének végén érdemes egy pillantást vetni arra, hogy miképp ítélik meg maguk az amerikaiak az elnök eddigi lépéseit, ezek közül melyek tornászhatják akár még feljebb a népszerűségét, és melyek vethetnek véget leghamarabb a mézesheteknek.

Egy biztos, eddig túlnyomórészt azt kapták az amerikaiak, amire számítottak: a CBS február eleji felmérése szerint 70% úgy látta, Trump azt csinálja, amit a kampányban ígért. A középtávú kérdés, hogy ez az arány emelkedni vagy csökkenni fog, azaz a a választópolgárok fognak-e tömegesen csalódni az Egyesült Államok 47. elnökében.

Ahogy a FiveThirtyEight cikke is kiemeli, az amerikaiak valószínűleg egyelőre nagy vonalakban elégedettek Trump bevándorlást érintő rendeleteivel. A Scott Rasmussen/Napolitan News Service novemberi pollja szerint akkor 55% támogatta, 38% pedig ellenezte egy nemzeti veszélyhelyzet kihirdetését az amerikai-mexikói határon, ami Trump legelső lépései között szerepelt.

A CNBC decemberi számai emellett azt mutatták, 60% szerint az illegális kábítószer- és emberkereskedelem megállítása érdekében a hadsereg határon történő bevetésének kellene lennie a Trump-kormányzat egyik legfőbb prioritásának, míg csak 24% nem vélekedett így. A CBS februári felmérése alapján az amerikaiak kétharmada támogatja a katonaság határra küldését.

A Wall Street Journal megrendelésére készített közvélemény-kutatásból az is kiderült, a választók többsége, 53%-a támogatja a déli határfal építését, és csak 44%-uk nincs mellette.

Ez jól szemlélteti az amerikaiak bevándorláshoz való viszonyának változását a 2023-ban tapasztalt, rekordmennyiségű határátkelés nyomán:

egy 2016-os poll alapján, mely közvetlenül Trump első elnökválasztási győzelme után szondázta a közvéleményt, még csupán 35% volt a falépítés mellett, és közel kétharmadnyian (62%) ellenezték azt.

A bűncselekményeket elkövetett illegális bevándorlók kitoloncolását ugyancsak támogatja a többség: a Fox News által publikált felmérés tükrében 59% csak a bűnözőket deportálná, 30% viszont az összes, az országban papírok nélkül tartózkodó személyt eltávolítaná. Ez több mint 11 millió ember kiutasítását jelentené, ami az amerikai gazdaságra óriási terhet róna. Egyébként 10% mondja azt, hogy minden illegális bevándorló maradását lehetővé kéne tenni.

Trump az infláció letörésével és adócsökkentéssel kampányolt tavaly, az amerikaiak pedig nem is örülhetnének jobban, ha ezt sikerül beváltania: 13% a gazdaságot, 11% pedig az inflációt szeretné, hogy az elnök prioritása legyen a Fox News alapján. (További 13% a bevándorlást, 9% Amerika naggyá tételét, ugyanennyien – főleg demokraták – a lemondást, 7% pedig az ország egyesítését nevezte ennek).

54% emellett azt mondja, érdemes lenne kiterjeszteni a régi-új elnök 2017-ben elfogadott adócsökkentési törvényét, míg harmaduk ezt visszautasítja. Az AP-NORC továbbá azt mérte, hogy ugyanennyien támogatnák, de jóval kevesebben, csak 22%-nyian elleneznék a borravalóra kivetett adó eltörlését.

Trump's action to ban transgender women from womens sports is probably the most popular thing he's ever done. Most Americans overall (79%), Dems (67%), indies (64%), & GOP (94%) agree with Trump. Moreover, the share who want the ban is up 17 pts (62% to 79%) since 2021. pic.twitter.com/dbVsZRvDNn