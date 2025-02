Orbán Viktor is megszólalt a béketárgyalásról, hevesen bírálta Brüsszelt

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője, a Weimar+ csoport nevében nyilatkozott, amely többek között Franciaországot, Németországot és az Egyesült Királyságot foglalja magába. Kallas hangsúlyozta, hogy

Ukrajna függetlensége és területi sértetlensége megkérdőjelezhetetlen, és az EU továbbra is elkötelezett amellett, hogy támogassa Ukrajnát az orosz agresszióval szemben.

Az Európai Unió és a Weimar+ országok kiállnak amellett, hogy megerősítsék Ukrajna biztonságát és biztosítsanak számára erős biztonsági garanciákat.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke élesen bírálta az EU és Kaja Kallas nyilatkozatát, amelyet az ukrajnai helyzetről tettek. Orbán az X-en közzétett posztjában azt írta, az EU által kiadott nyilatkozat „szomorú tanúbizonysága a rossz brüsszeli vezetésnek”, és kifejtette, hogy az ilyen nyilatkozatok értéktelenek, miközben Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajna jövőjéről tárgyalnak.

This declaration is a sad testament of bad Brusselian leadership. While President and President Putin negotiate on peace, EU officials issue worthless statements.You cant request a seat at the negotiating table. You have to earn it! Through strength, good @realDonaldTrump