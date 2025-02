Súlyos váddal állt elő Oroszország: megszegte az ideiglenes tűzszünetet Ukrajna

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) jelenleg az ukrajnai Zaporizzsja Atomerőműben (ZNPP) állomásozó csapatának mai tervezett rotációját a térségben folytatott intenzív katonai tevékenység miatt törölték

– áll a közleményben.

Az Ügynökség hozzátette, korábban mindkét fél írásos biztosítékot adott arról, hogy a tervezett rotáció biztonságosan fog lezajlani, azaz

nem nyitnak tüzet az ellenőröket szállító konvojra.

Az orosz fél egy videót is közzétett, ezen egy orosz drón kíséri figyelemmel egy orosz konvoj útvonalát. A felvételen állítólag a fent említett, rotációt biztosító oszlop látható. A konvoj a videón láthatóan tüzérségi tűz alá került, majd nem sokkal később FPV-drónok is célba vették a járműoszlopot.

Full video of the Ukrainian Armed Forces attack on the IAEA convoy during rotation from the Zaporizhzhya NPPToday, 4 inspectors were supposed to arrive at the Zaporizhzhya NPP for the next rotation. As the column moved to the meeting place, the Ukrainians violated the pic.twitter.com/sDeFQru51U