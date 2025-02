Szivárognak az információk: balesetet szenvedett az Egyesült Államok egyik legnagyobb repülőgép-hordozója

Az amerikai haditengerészet közleménye szerint a Nimitz-osztályú Harry S. Truman repülőgép-hordozó szerdán késő este összeütközött a Besiktas-M nevű kereskedelmi hajóval az egyiptomi Port Szaid közelében.

A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek.

A haditengerészet hangsúlyozta, hogy az ütközés nem okozott jelentős károkat a repülőgép-hordozóban.

Az ütközés nem veszélyeztette a Harry S. Truman hajót, mivel nem érkezett jelentés áradásról vagy sérülésekről

- áll a közleményben. A haditengerészet azt is megerősítette, hogy a hajó hajtóművei nem sérültek meg, és a hordozó "biztonságos és stabil állapotban van".

The Nimitz-class aircraft carrier USS Harry S. Truman (CVN 75) collided with the bulk carrier Besiktas-M off the coast of Egypt yesterday. The Pentagon reports that the collision pic.twitter.com/mVKEAcabJa