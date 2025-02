Aggasztó jelekre figyelmeztetnek a kutatók: kitörésre készül egy vulkán az Egyesült Államokban

Az AVO február 7-én kiadott közleménye szerint a vulkán alatti szeizmikus aktivitás az elmúlt 10 hónapban jelentősen megnövekedett. A tudósok tavaly áprilisban észlelték először az enyhe földrengéseket a Cook Inlet nyugati oldalán található Mount Spurr alatt, amely Anchorage városától mintegy 75 mérföldre nyugatra helyezkedik el.

A földrengések száma és intenzitása az idő előrehaladtával egyre nőtt. Matt Haney, az AVO tudósa elmondta:

Hónapok óta a megszokottnál több földrengést figyeltek meg a területen.

Az intézet adatai szerint kezdetben átlagosan heti 30 földrengést regisztráltak, ami október elejére heti 125-re emelkedett.

Az elmúlt időszakban összesen 2700 földrengést észleltek, melyek közül a legerősebb, 2,9-es erősségű január 2-án következett be.

Az AVO közleménye szerint, a Mount Spurr jelenlegi nyugtalansága arra utal, hogy új magma hatolt be a vulkán alatti kéregbe. Ez a megfigyelés pedig megnöveli egy közeljövőbeli kitörés valószínűségét.

A szakértők több forgatókönyvet is megvizsgáltak, beleértve azt is, hogy nem következik be kitörés. Azonban ha mégis bekövetkezne, az várhatóan hasonló lenne a vulkán korábbi, 1992-ben és 1953-ban történt kitörési eseményeihez. Az AVO szerint

az akár több órán át is eltartó robbanások hamufelhőket bocsáthatnak a légkörbe, amelyeket a szél több száz mérföldre is elszállíthat.

Az AVO az X közösségi platformon pár éve fotót közölt az 1992-es kitörésről, amelyen jól látszik a felfelé gomolygó sűrű hamufelhő.

in 1992, Mt. Spurr volcano erupted, sending ash over Anchorage. The second of three eruptions in '92Pictured: The vertical eruption column and spreading eruption cloud from Crater Peak vent, Mount Spurr volcano (top to right). Photo: Susan Walker #OTD