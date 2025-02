Titkos találkozón vett részt Münchenben Trump alelnöke

A találkozó tényét a német ZDF közszolgálati televízió, illetve a Politico egy-egy riportere is megerősítette.

Az AfD – a szélsőbaloldali német párttal, a BSW-vel együtt – nem kapott meghívót a biztonsági konferenciára, amelyre rajtuk kívül az összes német parlamenti párt hivatalos.

Weidel és Vance ezért egy hotelben találkozhattak.

Azt egyelőre nem tudni, pontosan hol, meddig tartott a találkozó, és miről esett szó azon.

Vance egy pénteki interjúban azt mondta, sürgetni fogja a német politikusokat, hogy működjenek együtt minden párttal, beleértve az AfD-t is. A biztonsági konferencián tartott beszédében pedig felszólított, hogy ne emeljenek egyes pártok elé „tűzfalakat” – amivel arra utalt, hogy Németországban a mérsékelt pártok nem hajlandók együttműködni az AfD-vel.

Weidel az X-en úgy kommentálta Vance müncheni megszólalását, hogy „csodálatos beszéd”.

Elon Musk, aki fontos szerepet tölt be a Trump-kormányzatban, korábban többször is nyíltan kiállt az AfD mellett. Friedrich Merz, a német választások megnyerésére legesélyesebb kancellárjelölt egy pénteki interjúban következményekkel fenyegette meg Muskot a választásokba való beavatkozás miatt. Merz azt sem zárta ki, hogy a következmények akár a Tesla Berlinhez közeli gyárát is érinthetik.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 02. 14. Páros lábbal szállt bele Németországba az amerikai alelnök – Nem maradt el a válasz

Címlapkép: J. D. Vance amerikai alelnök beszédet mond a müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián 2025. február 14-én. A 61. alkalommal megrendezett biztonságpolitikai tanácskozás február 16-án zárul. MTI/EPA/Ronald Wittek