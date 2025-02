Közös európai haderő felállítását sürgeti Zelenszkij, trükközhetnek az oroszok a béketárgyaláson - Híreink a orosz-ukrán háborúról szombaton

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna rendkívül nehezen tudna fennmaradni az Egyesült Államok katonai támogatása nélkül, most és a háború befejezése után is - írja az Ukrainszka Pravda. Arra is figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin nem a háború befejezésére törekszik, hanem csak ideiglenes tűzszünetet akar, hogy átcsoportosíthassa erőit és feloldhassa a nemzetközi szankciókat.