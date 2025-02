Dróncsapás ért egy kulcsfontosságú olajvezetéket Oroszországban

Egy oroszországi olajvezeték szivattyúállomását érte dróncsapás, ami csökkentheti a Kazahsztánból a világpiacokra irányuló olajexportot – közölte hétfőn a vezeték üzemeltetője. A támadás olyan létesítményt ért, amelyben nyugati olajipari nagyvállalatok, köztük a Chevron és az Exxon Mobil is érdekelt.

A Caspian Pipeline Consortium (CPC) tájékoztatása szerint a Krasznodari határterület déli részén található Kropotkinszkaja állomást érte találat. Az üzemeltető terrorcselekménynek minősítette az incidenst, amelyben állítólag hét drón vett részt. A károk felmérésére leállították a munkát az érintett létesítményben.

Bár a CPC nem pontosította a drónok eredetét, korábban az Ukrán Biztonsági Szolhálat (SZBU) egy tisztje arról számolt be, hogy dróncsapás érte az Ilszkij olajfinomítót és egy szivattyúállomást.

Legalább 20 robbanás hallatszott a finomító közelében – nyilatkozta az ukrán tisztviselő, hozzátéve, hogy az olajipari létesítmények az orosz hadsereget látják el az immár három éve tartó ukrajnai háborúban.

Az Ilszkij olajfinomító elleni támadásról videó is kering a közösségi médiában:

Negotiations are one thing, but Russian oil refineries wont shut themselves down. In Russia's Krasnodar region, the Ilsky oil refineryalready targeted multiple timeswas hit again. As always, observers are delighted. pic.twitter.com/JLCvHv1dOE