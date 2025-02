Súlyos figyelmeztetést küldött az amerikai tábornok: Putyin újra támadni fog!

Az Egyesült Államok hadseregének korábbi vezérkari főnökhelyettese, Jack Keane úgy véli, Vlagyimir Putyin orosz elnök a kivárásra játszhat, és Donald Trump elnöki mandátumának lejárta után folytathatja az Ukrajna elleni háborút, még ha az lezárásra is kerülne a következő időszakban - írta meg a Hill

A nyugalmazott tábornok – aki a washingtoni Institute for the Study of War agytröszt elnöke – úgy gondolja, annak ellenére, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök

hajlandó lehet egy békemegállapodásra Trump elnöksége alatt, hosszú távú célja továbbra is Ukrajna elfoglalása marad.

Keane ezáltal azzal számol, hogy egy alku esetén

Putyin valószínűleg megvárja Donald Trump hivatali idejének végét, majd valószínűleg újabb kísérletet tehet az ukrán kormány megbuktatására.

Az amerikai hadsereg 1999 és 2003 közötti vezérkari főnökhelyettese a Fox Newsnak adott szombati interjújában kifejtette, szerinte Putyin

hajlandó arra, hogy egy bizonyos ponton, ha az alku rendben van számára, elfogadja a békemegállapodást és a tűzszünetet. De nem adta fel azt a stratégiai célját, hogy megbuktassa az ukrán kormányt és átvegye az ország irányítását.

A nyugalmazott tábornok rámutatott arra is, hogy Putyin kezdetben stratégiai kudarcot vallott Ukrajnában, mostanra viszont nemcsak az elnöksége, de az élete is kockán foroghat az orosz elnöknek, "ha ez az egész az arcába robban".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images