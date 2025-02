Váratlan nyilatkozat jött Washingtonból a béketárgyalásról: máris meggondolta magát Amerika?

Európa mindenképpen az ukrajnai háború lezárását célzó „valódi tárgyalások” résztvevője lesz – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter, szöges ellentétét állítva annak, amit Keith Kellogg amerikai Ukrajna-ügyi főtárgyaló mondott a Müncheni Biztonsági Konferencián.

Végeredményében el fogunk jutni egy pontra, amikor már valódi tárgyalásokról beszélünk, de ha ide eljutunk, Ukrajnát is be kell venni, mivel őket támadták meg és Európát is, mert szankcionálták Putyint és Oroszországot is. Csak még nem vagyunk itt”

– mondta Rubio a Reuters cikke szerint. A politikus összességében optimistán nyilatkozott az orosz-amerikai tárgyalásokról, de úgy látja, „egyetlen telefon nem teremt békét.”

Keith Kellogg amerikai Ukrajna-ügyi főtárgyalója a napokban azt mondta: Európa nem lehet ott a háború lezárását célzó tárgyalásokon, emiatt pedig az EU-s vezetők mára rendkívüli ülést hívtak össze.

Rubio megszólalása egyébként azért is érdekes, mert egyértelműen utalt arra is, hogy Oroszország a szankciók feloldására számíthat, ha vége a háborúnak, ez az, amiért szükség van szerinte az európai résztvevőkre.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images