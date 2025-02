Amerika szívében bukkant fel Oroszország szupermodern légvédelmi rendszere – Itt meg mi történik?

Egy orosz Pancír-Sz1-es légvédelmi rendszert videóztak Kaliforniában, az amerikai haderő Fort Irwin National Training Centerének területén.

A Pancír-Sz1 Oroszország egyik legmodernebb légvédelmi fegyverkomplexuma, egy Kamaz alvázra épített, integrált légvédelmi fegyverről van szó, amely egy platformon tartalmaz rakétaindítót, radart és légvédelmi gépágyút is. A gép az ukrajnai háború szerves része, de Oroszország közel-keleti és afrikai műveleteiben is használja. Az eszközt 2012-ben állították hadrendbe.

Több, ukrajnai háborúval foglalkozó blog is videót tett ki nemrég, melyen az látható, ahogy

egy orosz Pancír-rendszert egy amerikai katonai támaszponton szállítanak, Kaliforniában.

A felvételek egész pontosan a Fort Irwin National Training Center területén készültek.

Russian Pantsir-S1E air defense system spotted at Fort Irwin National Training Center in California. pic.twitter.com/Kn0otPDTmv — Clash (Report) February 17, 2025

Az eseményről egy orosz lap is beszámol: ők azt írják, a fegyverrendszer valóban eredeti és orosz gyártmányú is, de nem az ukrajnai háborúból származik, hanem 2020 júniusában, a líbiai háborúban jutott az amerikaiak kezére. Ezután a fegyverrendszert Németországba, majd Amerikába szállították. Megjegyzik azt is: a felvételen jól látható, hogy a Pancír nem az orosz haderő saját fegyvere, hanem ennek „E” jelzésű exportváltozata.

Címlapkép forrása: 2022 The Washington Post via Getty Images. A címlapkép illusztráció, a fotó egy oroszországi katonai fórumon készült.