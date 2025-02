Béketárgyalások ide vagy oda, nem áll le Kijev - Újabb fájó csapást szenvedett el Oroszország

"A katasztrófavédelmi szolgálatok dolgoznak a vállalat területén. Az előzetes információk szerint nincsenek áldozatok" - írta Fedoriscsev a közösségi médiában közzétett üzenetében. A kormányzó ugyanakkor nem tért ki arra, hogy a támadás okozott-e kárt a létesítményben.

Az interneten terjedő videók alapján azonban nagyon úgy néz ki, hogy valamit eltaláltak az ukrán drónok.

Moszkva az ilyen incidenseket általában azzal szokta elintézni, hogy "törmelék csapódott be".

Just now! Russian Syzran oil refinery is under drone attack. Fire on the territory of the refinery is reported. The Syzran oil refinery has a processing capacity of about 8.9million tons per year and is located approximately 800km from the frontline. pic.twitter.com/is9nPPoDOI