Soha nem látott mélységben tört előre Kína: legmodernebb hajóját küldte a kontinens partjaihoz

Ez az első olyan alkalom, hogy kínai hajók ilyen messzire elhajóztak Ausztrália keleti partjai mentén. A kínai hadihajók jelenléte a térségben azt mutatja, hogy Kína egyre inkább képes a közvetlen befolyási övezetén túlra is kivetíteni hatalmát.

A Type 055 romboló felbukkanása szintén jelzésértékű: ez ugyanis a kínai haderő egyik legfejlettebb felszíni hajója, egyesek méretei és képessége miatt egyenesen már cirkálónak titulálják. Kínának összesen 7 darab Type 055-ös áll rendelkezésre, a hajók egyenként 12-13 ezer tonna vízkiszorításúak, és 180 méter hosszúak.

Ezzel a világ legnagyobb rombolójának számítanak.

So Zunyi (055) DDG along with a 054A and 903A are operating just some 200km east of Sydney... Their first such deployment that I am aware of Hello there dear :) https://t.co/OwNcYrIMFe