Videó: fegyverraktárra bukkantak az orosz erők, pillanatok alatt darabokra robbantották az ukrán páncélosokat

Még február 18-án tették közzé orosz csatornák azt a felvételt, amelyen orosz száloptikás drónok repülnek be egy elhagyatottnak tűnő raktárépületbe, majd ott megsemmisítenek egy ukrán T-80-as harckocsit. A felvételen látható a harckocsi, illetve az is, hogy további drónok érkeznek az ott lévő BTR-ek megsemmisítése érdekében.

A támadás végeredménye ezen a videón látható, az ukrán páncélosok mind megsemmisültek:

Continuation of this video from yesterday showing the entire warehouse was destroyed after the Ukranian T-80 tank exploded. The 2 BTR-3/4s were also cooked. https://t.co/g1ZDalrVvP