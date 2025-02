"Választások nélküli diktátor": saját pártját is megosztja Trump csörtéje Zelenszkijjel

Több republikánus politikus elhatárolódott Donald Trump állításától, aki amellett, hogy tegnap "diktátornak" titulálta Volodimir Zelenszkijt, azelőtt azt is hangoztatta, hogy Ukrajna kezdte a háborút Oroszországgal.

Don Bacon nebraskai republikánus képviselő közösségi médiabejegyzésében hangsúlyozta, '

Putyin kezdte ezt a háborút, Putyin követett el háborús bűnöket, Putyin a diktátor.

New York-i párttársa, Mike Lawler szintén az orosz elnököt nevezte "aljas diktátornak" és "gengszternek", de a pennsylvaniai alsóházi képviselő, Brian Fitzpatrick ugyancsak hasonló hangnemben nyilatkozott.

Trump korábbi alelnöke, Mike Pence volt indianai kormányzó a közösségi oldalán úgy fogalmazott,

Elnök úr, nem Ukrajna "kezdte" ezt a háborút. Oroszország indított provokálatlan és brutális inváziót, amely százezrek életét követelte. A békéhez vezető utat az igazságra kell építeni.

Mr. President, Ukraine did not start this war. Russia launched an unprovoked and brutal invasion claiming hundreds of thousands of lives. The Road to Peace must be built on the Truth.Russia Invades Ukraine in Largest European Attack Since WWII (February 24, @FoxNews