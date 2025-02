Elon Musk minél előbb megsemmisítené az űrállomást

Tavaly mi is beszámoltunk róla, hogy Elon Musk űripari vállalata, a SpaceX nyerte el azt a 843 millió dolláros megbízást, amely a tervek szerint 2030-is üzemelő Nemzetközi Űrállomás (ISS) megsemmisítésére irányul. A tervek szerint ehhez a vállalat egy speciálisan átalakított USDV (US Space Deorbit Vehicle) járművet fog majd használni, amivel az állomást ellenőrzött keretek között visszavezetik majd a Föld légkörébe, ahol a legnagyobb része elég majd, a fennmaradó darabok pedig a Csendes-óceán déli, lakatlan területein landolnak.

Legutóbbi X-bejegyzésében Musk közzétette, hogy

ideje megkezdeni a felkészülést az állomás megsemmisítésére.

A SpaceX vezér azt is hozzátette, hogy fontosabb lenne a Marsra koncentrálni. A milliárdos üzletember gyakran hangoztatja ambíciózus terveit a Mars meghódításáról, amiben a SpaceX, különösen a vállalat legerősebb, Starship rakétarendszere nagy szerepet kaphat majd.

It is time to begin preparations for deorbiting the . It has served its purpose. There is very little incremental utility. Lets go to Mars. @Space_Station