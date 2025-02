Béketárgyalások: kiderült, mikor lesz a következő orosz–amerikai egyeztetés

Az Egyesült Államok és Oroszország képviselői a következő két hétben újabb tárgyalásokat tartanak egy még meg nem nevezett harmadik országban – jelentette az orosz állami hírügynökség, a RIA. Főként gazdasági témákról egyeztethetnek az ukrajnai béketárgyalások előkészítése mellett a Kreml szerint.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes bejelentette, két héten belül folytatódnak az egyeztetések az ukrajnai békéről Moszkva és Washington között. A találkozó egyik lehetséges témája a stratégiai stabilitás és a fegyver és nukleáris egyezmények felülvizsgálata lesz, amennyiben az Egyesült Államok politikájában pozitív elmozdulásokat látnak. Az orosz diplomata arról is beszélt, hogy a tárgyalások kiterjedhetnek a közel-keleti helyzetre is – számolt be a Politico.

A Kreml korábban jelezte, hogy akár még ebben a hónapban sor kerülhet egy személyes találkozóra Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök között.

Rjabkov szerint egy ilyen csúcstalálkozó nem csupán az ukrajnai háborúról szólna, hanem szélesebb körű globális kérdéseket is érintene, többek között a két ország közötti kapcsolatok normalizálásának lehetőségét. Az orosz külügyminiszter-helyettes ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a találkozó előkészítése még kezdeti szakaszban van, és intenzív diplomáciai munka folyik a felek között.

Washington és Moszkva korábban már tartott tárgyalásokat Szaúd-Arábiában az ukrajnai háborúról, európai vezetők részvétele nélkül. Eközben az Európai Unió több tagállama ezen a héten Párizsban rendkívüli egyeztetéseket folytatott az ukrán háborúról és Európa biztonsági helyzetéről.

Orosz tisztviselők nyilvánosan üdvözölték Trump közelmúltbeli irányváltását az ukrán konfliktussal kapcsolatban, miután az amerikai elnök „diktátornak” nevezte Volodimir Zelenszkijt.

Mindeközben az Egyesült Államok és Ukrajna tovább tárgyal egy olyan megállapodásról, amely szerint Kijev ritkaföldfémeket és egyéb ásványkincseket biztosítana az amerikai támogatás fejében. Ez az „üzleti alku” része lehet Washington új külpolitikai stratégiájának, amely egyszerre próbálja fenntartani Ukrajna katonai támogatását és rendezni a Moszkvával való kapcsolatokat.

