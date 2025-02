Egy titokzatos „hídember” lehet az ukrajnai béketárgyalások kulcsfigurája

Az orosz diplomata eddig nem kapott nagy rivaldafényt, mégis a szerepe megkerülhetetlen lehet a párbeszédben. Tanulmányait a Stanford és a Harvard egyetemeken végezte, majd később az orosz közvetlen befektetési alap (RDIF) vezetője lett és jó kapcsolatokat ápol az orosz elit tagjaival. Az életútja nem nevezhető hagyományosnak, 1975-ben született egy ukrán biológuscsaládban, majd az Egyesült Államokba ment tanulni.

Nem voltak rokonaim az Egyesült Államokban, és azon kevés külföldi diákok egyike voltam, akik teljes ösztöndíjat kaptak a tanulmányaim teljes időtartamára

– mesélte egyszer erről az időszakról Dmitrijev. Eleinte New Yorkban dolgozott, majd 25 évesen Moszkvába költözött. Már fiatalon az IBS informatikai vállalat vezérigazgató-helyettese lett. Már ekkor hírnevet szerzett magának, visszatérően rajta mutatták be, hogy miért érdemes visszatérniük a tanult orosz fiataloknak az országba. Ezen felül a kormányzati kapcsolatai is megerősödtek, karrierje folyamatosan felfelé ívelt, egyre fontosabb pozíciókat töltött be. 2007-ben Ukrajnában építette tovább az életét, majd 2011-ben visszatért Oroszországba. 2010-ben a davosi Világgazdasági Fórum a Fiatal Globális Vezetők közé választotta. Szülőországáról nem volt túl jó véleménnyel, szerinte

a narancsos forradalom után a korrupció soha nem látott mértékűre emelkedett, miközben klánok harcoltak egymással a nagyobb hatalomért.

Nagyot ugrott karrierje az orosz elitben, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök lányának üzlettársát, Natalija Popovát vette feleségül. Ettől kezdve sokkal könnyebben bejutott a legfelsőbb körökbe is, ahol többen támogatásukról biztosították. 2011-ben már ő lehetett így az összesen 10 milliárd dollárnyi vagyonnal gazdálkodó RDIF vezetője. Tevékenységét úgy jellemezték, hogy a remek kommunikációs képességekkel megáldott Dmitrijev szinte bárkivel képes volt megállapodni, és sokat tett azért, hogy Moszkva egyre szorosabb kapcsolatot építsen ki a „globális dél” hatalmaival. A munkásság meghozta a gyümölcsét, mivel a Kreml mellett külföldön is elismerik, több ország különböző elismerésekkel jutalmazta tevékenységéért.

Dmitrijev nevéhez köthető az orosz Covid-19 vakcina, a Szputnyik V kidolgozásának menedzselése is. Ezt Moszkva a globális befolyásának növelésére szerette volna felhasználni, éppen ezért nagyon érzékenyen érintette a vezetést, amikor az erős lobbi ellenére sem kapta meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jóváhagyását. Az ukrajnai háború kirobbanását követően is megmaradt a befolyásos szerepe az orosz politikai elitben, tevékenységére hamar felfigyeltek Nyugaton. A The Insider szerint azon kevesek egyike, akik közvetlen kapcsolatot ápolnak Putyinnal.

A nemzetközi elismerések ellenére az Egyesült Államok hamar a szankcióval sújtott személyek listájára tette, a vádak szerint a nyugati kapcsolatokat Dmitrijev arra használta fel, hogy Oroszország pozícióit javítsa. Neve már akkor is előkerült, amikor Moszkvát azzal vádolták meg 2016-ban, hogy beavatkoztak az amerikai választásokba.

A jelentések szerint az orosz vezető és a Donald Trump körüli befolyásos emberek már ekkor felvették a kapcsolatot, szorosabbra fonták az együttműködést.

Több lap is beszámolt arról, hogy Dmitrijev olyan amerikai vezetőkkel tart fenn kapcsolatot, mint Jared Kushner, az elnök veje. Már ekkoriban egy amolyan „megbékélési” terv kidolgozásával bízta meg Putyin, hogy közelebb hozza egymáshoz a két nagyhatalmat. Az elképzelés akkor nem hozta meg a várt eredményt, de Trump újbóli megválasztásával gyümölcsöző lehet a kapcsolat, amelyben az egyik legfontosabb „hídember” maga az orosz elnök megbízottja volt. Nem véletlen, hogy egy újabb lépéssel már Szaúd-Arábiában a delegáció tagjaként vehetett részt a megbeszéléseken. Az egyik legfontosabb szempontja, hogy üzletként tekint a tárgyalásokra, ugyanis szeretné elérni, hogy a Fehér Ház lássa a megállapodás gazdasági előnyeit, ezért közös befektetési lehetőségeket ajánl Trumpnak. Bár egyelőre még mindig nem a kirakatban dolgozik, valójában az ő háttérmunkáján sok múlhat az orosz-amerikai megbeszélések során, zárja a gondolatait a portré.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images